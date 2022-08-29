Мурманская область. Арктика (16+)29.08.22 14:00
Андрей Чибис призвал северян вакцинироваться и ревакцирироваться, чтобы пройти сезонные пики заболеваемости без обострений
Сегодня на оперативном совещании была поднята ещё одна важная тема – о новой коронавирусной инфекции. Как и по всей стране, в Мурманской области растёт количество заболевших.
«С учётом окончания сезона отпусков и каникул мы понимаем, что число продолжит расти. А сезонный грипп и снижение иммунитета будет только усугублять ситуацию. Прошу всех северян ответственно подойти к вакцинации: прививаться от гриппа самим и защитить своих детей. Это позволит пройти сезонные пики без обострений и не вводить снова ограничения», – подчеркнул губернатор.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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