Андрей Чибис призвал северян вакцинироваться и ревакцирироваться, чтобы пройти сезонные пики заболеваемости без обострений

Сегодня на оперативном совещании была поднята ещё одна важная тема – о новой коронавирусной инфекции. Как и по всей стране, в Мурманской области растёт количество заболевших.

«С учётом окончания сезона отпусков и каникул мы понимаем, что число продолжит расти. А сезонный грипп и снижение иммунитета будет только усугублять ситуацию. Прошу всех северян ответственно подойти к вакцинации: прививаться от гриппа самим и защитить своих детей. Это позволит пройти сезонные пики без обострений и не вводить снова ограничения», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/