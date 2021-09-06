Андрей Чибис призвал северян внимательнее следить за пожилыми людьми, отправляющимися в лес

Безопасность пожилых грибников в лесу должна быть, прежде всего, заботой их близких, отметил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Случай из жизни – мне пишут в соцсети, в личные сообщения: помогите, спасите, папа потерялся в лесу, повредил ногу. И вот работают спасатели, разворачивается группировка, ищем грибника. Нашли, спасли, всё хорошо с человеком, но он ушёл от Гаджиева аж к озеру Гремиха. Пожалуйста, когда старшее поколение идёт по грибы – либо сопровождать, либо помогать, либо быть всегда на связи с этими людьми, чтобы у них было всё необходимое. Это элементарные правила безопасности – связь, лекарства и, конечно, предупреждение, в какой район человек отправляется», – подчеркнул губернатор.

Глава региона призвал северян заботиться о родителях и старших родственниках и по возможности не отпускать их одних в лес, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.