Андрей Чибис призвал туристов быть внимательнее и обязательно регистрироваться в МЧС перед походами

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис принес соболезнования родственникам туристов из Санкт-Петербурга, погибшим накануне в Хибинах.

«Буквально вчера произошла трагедия с тремя туристами из Санкт-Петербурга. Они на снегоходах попали под сход лавины недалеко от Кировска. Двое погибли, третий – связался со спасателями. На месте происшествия работали 51 человек и 9 единиц техники. Я приношу соболезнования родным и близким погибших и передаю слова благодарности всем, кто принял участие в спасательной операции. Помимо специалистов к месту трагедии подъехали и другие неравнодушные люди, которые отдыхали неподалеку», – отметил глава региона.

Также Андрей Чибис подчеркнул, что снегоходчики были незарегистрированной группой туристов, и напомнил о необходимости в обязательном порядке сообщать МЧС о своём намерении выйти на маршрут.

«Маршруты непростые. Убедительно прошу всех быть внимательными и проходить процедуру регистрации перед выходом. Это вопрос безопасности всех, кто отдыхает на нашей территории», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru