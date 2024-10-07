Андрей Чибис призвал заполярных автомобилистов в ближайшее время поменять резину на зимнюю

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис призвал автомобилистов, а также руководителей предприятий, где есть транспортные средства, в ближайшее время поменять резину на зимнюю.

«Это нужно было сделать уже вчера. Сегодня завозил ребёнка в школу и видел много машин на летней резине. При этом в Апатитах уже выпал снег, региональные трассы покрылись наледью. Обращаюсь ко всем, кто этого ещё не сделал – оперативно меняйте резину на зимнюю. С этим не шутят. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/