Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 17:30
Андрей Чибис призвал заполярных автомобилистов в ближайшее время поменять резину на зимнюю
Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис призвал автомобилистов, а также руководителей предприятий, где есть транспортные средства, в ближайшее время поменять резину на зимнюю.
«Это нужно было сделать уже вчера. Сегодня завозил ребёнка в школу и видел много машин на летней резине. При этом в Апатитах уже выпал снег, региональные трассы покрылись наледью. Обращаюсь ко всем, кто этого ещё не сделал – оперативно меняйте резину на зимнюю. С этим не шутят. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», – подчеркнул Андрей Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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