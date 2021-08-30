Андрей Чибис проанонсировал новые федеральные выплаты

О новых федеральных мерах поддержки для отдельных категорий граждан напомнил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

Прежде всего, это единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, о которых объявил Президент РФ Владимир Путин.

«У нас в области 240 тысяч пенсионеров, из них 70 тысяч работающих. Они в сентябре получат по 10 тысяч рублей, и дальше пенсия будет индексироваться. Десятки тысяч наших военных и сотрудников правоохранительных органов получат выплату по 15 тысяч рублей, и их денежное довольствие тоже будет проиндексировано выше инфляции на следующие два года. Для нашего региона, где базируется Северный флот, это принципиально важно. Поэтому я прошу, во-первых, провести разъяснительную работу о порядке выплат, а, во-вторых, следить за тем, чтобы не было никаких сбоев по их осуществлению», – сказал глава региона.

Данная выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки. Из нее не производятся взыскания по исполнительным документам, а для получения денег пенсионерам не нужно предоставлять никаких документов и справок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис сообщил, что в соответствии с обновлённым законодательством с 1 сентябя родители дошкольников получают право на выплаты по больничным на ребёнка в размере 100% от зарплаты вне зависимости от трудового стажа.