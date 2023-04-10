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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 16:15

Андрей Чибис: проблема текущей кровли решалась не по итогам визита губернатора, а по итогам обращений на портал «Наш Север»

На недавней встрече губернатора Андрея Чибиса с жителями Кандалакши был задан ряд острых вопросов, прокомментировать которые в ходе сегодняшнего оперативного совещания губернатор попросил главу администрации муниципалитета Ярослава Шалагина. 

Так, канадалакшане интересовались расчисткой дороги по улице Шпальной и технологическим присоединением к электросетям. Также был задан вопрос по ремонту крыши на ул. Спекова, 32 управляющей компанией «Честность».  

«Ряд вопросов мы уже отработали. По улице Шпальной расчистка была произведена сразу после вашего приезда. По электроснабжению и наружному освещению, о котором задавал вопрос житель, мы, как и обещали, отработаем в летний период, вопрос прорабатывается. Если удастся договориться с электросетевой компанией об использовании их опор, то освещение до конца лета возможно будет установить. Если нет – то нужно будет заново устанавливать опоры под освещение, присоединять к сети. Что касается вопроса по ремонту кровли – в эту пятницу над квартирой заявительницы был произведён текущий ремонт», – отметил Ярослав Шалагин. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, факт проведения ремонтных работ подтвердила и министр Госжилстройнадзора региона Алёна Кузнецова.

«Мы были в муниципалитете в среду, в это время уже расчистили кровлю, инспектор поднимался на объект, ремонт был начат. Подтверждение, что течи нет, получили», – сказала министр.

«Коллеги, прошу внимательно к этим моментам относиться, чтобы у нас проблема текущей кровли решалась не по итогам визита губернатора, а по итогам обращений на портал «Наш Север». Это должно работать без необходимости обсуждения на моём уровне. Я прошу вас систему отладить, чтобы она работала. И мы ещё сегодня дополнительно обсудим работу этой управляющей компании», – обратился глава региона к коллегам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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