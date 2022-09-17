Андрей Чибис: проект по созданию молодёжных пространств «СОПКИ» в наших городах живёт

В рамках рабочей поездки в Мончегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера посетил молодёжное пространство «СОПКИ», которое в этот день распахнуло двери для первых гостей.

Проект стал победителем конкурса на предоставление субсидии на создание, брендирование и укрепление материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив. Размер вложенных средств составил около 7,7 млн рублей, в том числе 4,5 млн выделены из областного бюджета.

«Важно, что проект по созданию молодёжных пространств в наших городах живёт. Это 13-е пространство в Мурманской области. Для реализации проекта были выделены средства из областного бюджета, оказано софинансирование мунипалитета и поддержка градообразующего предприятия – Кольской ГМК. Таким образом, у ребят появляются точки, где по-настоящему, по-доброму с минимальной бюрократией можно прийти и заниматься любимым делом. Сегодня также открылась 16-я модельная библиотека. Все эти пространства – для северян разного возраста. Сами можете видеть, как школьникам здесь уютно и удобно», – отметил Андрей Чибис.

Пространство «СОПКИ» поделено на тематические зоны. Основной зал оснащен всем необходимым оборудованием для проведения массовых мероприятий и реализации творческих идей молодежи, таких как презентации, вокальные и Stand Up-выступления, подготовка к школьным мероприятиям и репетиции, фотосессии.

Игровой зал предназначен для организации игрового досуга и просмотра кино небольшими компаниями, оборудован кабинкой для организации видеотрансляций, записи роликов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в зале коворкинга можно проводить творческие мастер-классы, переговоры, небольшие встречи, групповые видеоконференции.

Чайная зона подготовлена для проведения чаепитий, организации кулинарных мастер-классов или проведения съемок для личного фудблога.

Фото: https://gov-murman.ru