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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 11:30

Андрей Чибис: «Программа реновации ЗАТО в Заозерске фактически заработала»

Проблем в Заозерске не меньше, чем в других ЗАТО, однако здесь видна чёткая работа власти - такой вывод сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам субботней рабочей поездки в город подводников. Целью поездки стала проверка реализации в городе ряда областных и федеральных целевых программ и проектов, в том числе Комплексного плана развития инфраструктуры ЗАТО и гарнизонов.

Заозерск, по мнению губернатора, является примером вдумчивого и успешного освоения органами местного самоуправления средств региональных и федеральных субсидий.

Так, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразилась придомовая территория на улице Мира. Идёт реконструкция дворов на улице Строительной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отдельно отметил практические результаты действия в Заозерске Комплексного плана реновации ЗАТО. По плану в городе отремонтированы 127 незанятых квартир, которые теперь пригодны для жилья. Ведётся утепление торцов жилых домов, реконструкция местных автодорог.

«Программа реновации ЗАТО здесь фактически заработала. Мы даём те же самые дополнительные ресурсы, но они не лежат на счетах, а идут в дело, и мы видим результат. Кого бы мы ни спрашивали - прохожих, родителей с детьми, - все говорят об изменениях. Это наглядный пример, как надо работать», - отметил губернатор.

Андрей Чибис также заверил, что строительство крайне важного для горожан объекта - ФОКа с бассейном - идёт по графику.

«Мы нашли средства, возможности, запустили строительство, и в 2022 году комплекс откроет двери перед жителями Заозерска. Более того, мы сделаем там надёжную современную чашу из нержавейки и то, чего не было изначально в проекте, - детскую чашу. Никаких сбоев или проблем в строительстве мы не видим», - подчеркнул глава региона.

В Заозерске в инспектировании хода ремонтно-строительных работ на объектах инфраструктуры в ходе рабочей поездке губернатора области принял участие председатель Думы Сергей Дубовой:

- Последний раз в Заозерске был полторы недели назад и могу сказать, что ремонтные работы ведутся активно, отставаний от графика нет. Практически полностью заменено асфальтобетонное покрытие на дорогах общего пользования, далее подрядчик приступит к дворовым территориям. Подготовлен фундамент под возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Установленные детские площадки, которые мы также осмотрели, пользуются огромной популярностью у местной детворы. Благодаря финансовой поддержке федерального центра, выделению средств из областного и местного бюджетов Заозерск за последнее время заметно преобразился. Такие позитивные изменения замечают и его жители, которым становится комфортнее проживать на родной земле.

 

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