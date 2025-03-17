Андрей Чибис: «Программа «Вернусь с друзьями» — важный шаг к привлечению молодых кадров в регион»

Сегодня во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что 15 марта завершился приём заявок на участие в программе амбассадоров «Вернусь с друзьями». Этот проект реализуется в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!» до 2030 года.

Программа объединяет студентов, обучающихся в других городах, которые готовы рассказывать о регионе и привлекать новых специалистов. Глава региона отметил, что это первый опыт подобного формата и уже сейчас заметен его высокий потенциал.

40 амбассадоров активно включились в работу: делятся с друзьями, одногруппниками и подписчиками о возможностях, которые даёт Север, о стажировках, практиках и карьере в регионе. Среди них студенты из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Краснодара, Тулы, Ульяновска, Воронежа, а также один представитель Королевства Марокко.

«Среди участников есть те, кто родом из Мурманской области и уехал учиться в другие города. Те, кто проходил здесь практику по программе «Курс на Север» и готов делиться своим опытом, путешественники, уже влюбившиеся в Заполярье, и те, кто только мечтает увидеть Арктику своими глазами», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ноябре выберут 30 самых активных амбассадоров, которые посетят Мурманскую область, увидят северное сияние, пройдут профессиональные туры на предприятия и примут участие в торжественном подведении итогов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил участников за энтузиазм и выразил уверенность в том, что программа «Вернусь с друзьями» — важный шаг к привлечению молодых кадров в регион.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/