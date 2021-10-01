Андрей Чибис прокомментировал ночной инцидент с попыткой поджога здания правительства

Поиском преступника занимаются правоохранительные органы, в Мурманске приняты меры повышенной безопасности, сообщил губернатор Андрей Чибис, комментируя инцидент с попыткой поджога здания правительства Мурманской области на проспекте Ленина, 75.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный, по предварительным данным, бросил бутылку с зажигательной смесью в двери центрального подъезда здания правительства и скрылся. Момент совершения преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Андрей Чибис, в частности, подтвердил, что в результате инцидента пострадал сотрудник охраны, находившийся на посту в фойе здания.

«Пострадал тот охранник, который был в тот момент на дежурстве, его самочувствие нормальное. Он оперативно отреагировал, тушил пожар. Я ему очень благодарен за чёткую реакцию. Версий каких-либо выдвигать не буду, потому что это дело компетентных органов. Но, конечно, с учётом ночного инцидента меры повышенной безопасности в городе приняты нашими коллегами из силового блока. И я внимательно слежу за ситуацией. Спасибо правоохранителям за моментальную ночную реакцию на этот инцидент. Оснований для беспокойства нет. Рассчитываю, что преступник будет пойман», – сообщил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к серьёзным последствиям происшествие не привело, возгорание было быстро потушено. К поискам поджигателя привлечены экипажи Росгвардии. В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы. Около здания правительства выставлены наряды вневедомственной охраны.