Андрей Чибис проконтролировал, как выполняются поручения, данные по итогам рабочего выезда в Оленегорский муниципальный округ

На оперативном совещании 15 июля губернатор Андрей Чибис проконтролировал, как выполняются поручения, данные по итогам рабочего выезда в Оленегорск с подведомственной территорией.

«Жители Оленегорска отмечают, что за последние пять лет город изменился в лучшую сторону. Для меня было очень важно получить эту обратную связь во время рабочей поездки. Это означает, что люди видят результаты реализации стратегического плана «На Севере – жить». В последние годы в Оленегорске проведено масштабное благоустройство, отремонтированы дворы, тротуары, дороги, реализованы инициативные проекты жителей, проведены ремонты в школах, установлены спортивные площадки, капитально отремонтирована взрослая и детская поликлиники, продолжается масштабная реконструкция Дворца спорта», – рассказал глава региона.

На встрече с губернатором оленегорцы обозначили ряд вопросов, требующих решений. Так, фасад детско-юношеской спортивной школы нуждается в качественном ремонте.

И.о. главы Оленегорска Сергей Пашинский проинформировал, что актуализирована смета капремонта фасада и вместе с региональным Минспортом проработан вопрос о включении данных работ в проект бюджета Мурманской области на 2025 год.

По словам жителей, в отделении лечебной физкультуры не работает установка «Экзарта».

Как пояснил и.о. главы администрации, аппарат в исправном состоянии, но не использовался, так как помещение, куда помещена установка, не располагает к её эксплуатации. Заявительнице была предложена альтернатива – ей оказали перечень соответствующих услуг по ЛФК. На сегодняшний день вопрос решён, до конца июля аппарат будет перемещён в другое помещение, и услуги будут оказываться в полном объёме, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru