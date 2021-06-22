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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 16:30

Андрей Чибис прошёл ревакцинацию от коронавируса

Сегодня в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи губернатор Андрей Чибис сделал повторную прививку от коронавируса. Глава региона прошёл ревакцинацию «Спутником V».

«После первой вакцинации прошло уже более полугода, поэтому сделал повторную прививку, прошёл ревакцинацию. Всем рекомендую прививаться, потому что с учётом мутирования вируса даже привитый человек может заболеть, но болезнь в таком случае протекает намного легче. Не рискуйте собой и своими близкими, – отметил Андрей Чибис. – Сегодня у нас в регионе есть множество точек, где можно сделать прививку. Это и медучреждения, и прививочные пункты в торговых центрах, и мобильные пункты».

Напомним, осенью прошлого года в ходе онлайн-брифинга по ситуации с коронавирусом губернатор Андрей Чибис рассказал, что сделал прививку от новой инфекции в Москве, и только после этого вакцину поставили в регион.

В рамках визита в Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи главный врач медучреждения Аркадий Амозов также представил главе региона центр оперативного управления. По словам руководителя, он позволяет сводить информацию и анализировать данные, в том числе связанные с прохождением вакцинации, ПЦР-тестов и прочего, в режиме реального времени. Благодаря центру увеличивается доступность медицинской помощи, эффективность медицинского персонала, а также  регулируется количество пациентов в пространствах медучреждения, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

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