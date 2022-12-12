Андрей Чибис: прошу всех активно предлагать свои идеи и инициативы, на их реализацию в бюджете на 2023 год заложено 100 млн рублей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активную гражданскую позицию и участие в решении вопросов своих родных городов и посёлков.

«Мы как региональное правительство поддерживаем желание жителей выбирать, как должна меняться Мурманская область. Напомню, что всего за стратегический план «На Севере — жить!» проголосовали более 50 тысяч человек, которые сами определили самые приоритетные направления с конкретными проектами», — сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что сейчас на портале «Наш Север» идёт сбор предложений от северян в рамках проекта «На Севере — твой проект».

«Я прошу всех активно предлагать свои идеи и инициативы, на их реализацию в бюджете на 2023 год заложено 100 млн рублей», — отметил губернатор.

Сбор проектов проводится до 20 декабря. В числе уже поступивших от северян инициатив – создание плавающего фонтана, обустройство детских площадок, ремонт подъездов и образовательных учреждений, благоустройство парка. Все этапы подачи заявки расписаны в подробной инструкции. Участвовать можно в таких направлениях, как благоустройство дворов и общественных территорий, детских и спортивных площадок, мест сбора ТКО, площадок для выгула собак; модернизация уличного освещения; ремонт подъездов и входных групп домов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также подчеркнул, что ежегодно жители нашего региона голосуют за объекты для благоустройства, которые затем воплощаются в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения».

Среди выбранных и победивших проектов благоустроены в том числе: набережная в Гаджиево, улица Сафоново в Североморске, Поморская набережная в Коле, набережная у Белого моря в Кандалакше, центральная площадь и парк в Ковдоре. В 2023 году приступят к реализации проектов по благоустройству набережной в Оленегорске и проекту «Ковдорский магнит» в Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru