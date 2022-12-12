В Мурманской области отмечается снижение численности пенсионеров и увеличение выбытия работниковАндрей Чибис поздравил северян с Днём Конституции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 14:00

Андрей Чибис: прошу всех активно предлагать свои идеи и инициативы, на их реализацию в бюджете на 2023 год заложено 100 млн рублей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активную гражданскую позицию и участие в решении вопросов своих родных городов и посёлков.

«Мы как региональное правительство поддерживаем желание жителей выбирать, как должна меняться Мурманская область. Напомню, что всего за стратегический план «На Севере — жить!» проголосовали более 50 тысяч человек, которые сами определили самые приоритетные направления с конкретными проектами», — сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что сейчас на портале «Наш Север» идёт сбор предложений от северян в рамках проекта «На Севере — твой проект».

«Я прошу всех активно предлагать свои идеи и инициативы, на их реализацию в бюджете на 2023 год заложено 100 млн рублей», — отметил губернатор.

Сбор проектов проводится до 20 декабря. В числе уже поступивших от северян инициатив – создание плавающего фонтана, обустройство детских площадок, ремонт подъездов и образовательных учреждений, благоустройство парка. Все этапы подачи заявки расписаны в подробной инструкции. Участвовать можно в таких направлениях, как благоустройство дворов и общественных территорий, детских и спортивных площадок, мест сбора ТКО, площадок для выгула собак; модернизация уличного освещения; ремонт подъездов и входных групп домов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также подчеркнул, что ежегодно жители нашего региона голосуют за объекты для благоустройства, которые затем воплощаются в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения».

Среди выбранных и победивших проектов благоустроены в том числе: набережная в Гаджиево, улица Сафоново в Североморске, Поморская набережная в Коле, набережная у Белого моря в Кандалакше, центральная площадь и парк в Ковдоре. В 2023 году приступят к реализации проектов по благоустройству набережной в Оленегорске и проекту «Ковдорский магнит» в Ковдоре.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Отсрочка пенсии: чем выгодно профессиональное долголетие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 43 копейки, доллар укрепился почти на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика