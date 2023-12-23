Андрей Чибис провёл экскурсию по стенду Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия»

Глава региона рассказал юным посетителям выставки о главных символах Кольского Заполярья, которые представлены в экспозиции: северном сиянии, атомном ледоколе «Ленин», внутри которого расположена иммерсивная комната с мультимедийным экраном, памятнике защитникам Советского Заполярья.

«На экране вы видите различные корабли и огромное количество сухопутных подразделений, которые сейчас храбро и мужественно выполняют задачи в зоне СВО. Наши ледоколы базируются в Мурманске, ни одна страна не обладает таким мощным атомным ледокольным флотом. Он нам нужен для того, чтобы мы могли развивать Северный морской путь. Сначала идёт ледокол, за ним выстраивается караван судов, которые везут важные грузы для наших партнеров. В нашей области недавно появились еще три новых современных ледокола», – рассказал губернатор Андрей Чибис.

В рамках экскурсионной программы ребята ознакомились с таблицей «Мурманделеева» – стендом, напоминающим по виду горную породу. В стенде вырезаны небольшие окошки, в каждом из которых представлены какие-либо предметы. Они символизируют промышленную сферу, в которой добываются или используются полезные ископаемые. Рассказывая об экспонатах, представленных в таблице, Андрей Чибис обратил внимание детей на желтую трубу с краном, символизирующую работу по газификации Мурманской области – одно из важнейших достижений, которого удалось добиться благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина.

«В Мурманской области находится 75% химических элементов, представленных в таблице Менделеева, и 30% всех известных минералов. Кольский полуостров – это сокровищница, и многое пока остаётся неизведанным. Вы, ваши дети и внуки будут осваивать нашу территорию», – отметил Андрей Чибис.

Таким образом, оригинальная экспозиция не только знакомит с химическими элементами, которые встречаются на Кольском полуострове, но и наглядно показывает, как они применяются в реальной жизни. Посетители выставки также могут узнать, что Ковдорский горно-обогатительный комбинат компании «ЕвроХим» – единственный в мире производитель бадделеитового концентрата, а Кольская ГМК, созданная на базе старейших комбинатов Заполярья, добывает металлы будущего: никель, медь, кобальт, драгоценные металлы и даже серную кислоту.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в течение всего дня посетителей стенда Мурманской области ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая программа, виртуальные экскурсии, творческие мастер-классы, дегустация блюд арктической кухни и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru