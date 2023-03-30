Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл личный приём граждан.

Сразу две мурманчанки обратились с просьбой замены вышедшего из строя общедомового имущества многоквартирного дома.

Так, Галина Прибыткова просила содействия в решении вопроса по замене сломавшегося в 2020 году общедомового водоподогревателя в доме №17 по проспекту Ленина.

«Уже полтора года мы живём без горячего водоснабжения. Особенно сложно приходится пенсионерам и семьям с детьми. Наш дом включён в программу капитального ремонта, но работы по замене водоподогревателя запланированы на 2034-2036 гг. Некоторые жильцы начали подключать индивидуальные бойлеры, дом старый, электропроводка уже не выдерживает», – рассказала заявительница.

Глава региона отметил, что вопросы замены общедомового имущества должны в первую очередь решаться управляющей организацией совместно с советом дома. Однако, учитывая социальную значимость вопроса, поручит рассмотреть возможность внесения изменения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества, и заменить вышедший из строя водоподогреватель в этом году.

«Найдём решение, но убедительная просьба понимать, что замена общедомового имущества – задача собственников и управляющей организации в первую очередь», – отметил Андрей Чибис.

Пенсионерка Наталья Воронина из Мурманска рассказала о том, что стояковые трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в доме №2/33 по улице Дзержинского находятся в аварийном состоянии, некоторые трубы уже подтекают. Также она отметила бездействие управляющей компании в части выполнения ими своих обязанностей по содержанию дома – двор и подъезды находятся в антисанитарном состоянии.

Глава региона ответил, что даст поручение главе администрации Мурманска и региональному Министерству государственного жилищного и строительного надзора взять на контроль выполнение работ управляющей организацией, в том числе вопрос по замене стояковых трубопроводов.

«Я дам поручение, чтобы весной этого года трубопроводы были поменяны», – сказал Андрей Чибис.

Две жительницы обратились с вопросом установки во дворах многоквартирных домов спортивных и детских площадок.

Елена Шевцова отметила, что в последние годы в Мурманске во многих дворах появляются новые современные площадки, развивается спортивная инфраструктура.

«У меня сыну 12 лет – он спортсмен, дочке – 8 лет. Они с удовольствием ходят на площадки. К сожалению, у нас в Ленинском районе не хватает благоустроенных мест, где дети могут комфортно и с пользой проводить время», – сказала она.

Евгения Тарасенко пришла на приём вместе с сыном Даниилом. Они интересовались благоустройством дворовой территории в районе домов №№45-51 по улице Карла Маркса.

«В каждом дворе многоквартирного дома спортивные и детские площадки поставить невозможно. Но работа эта планомерно ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счёт областного и городского бюджетов. В этом году только в Мурманске планируем установить 31 детскую и спортивную площадку. Уже сейчас на портале «Наш Север» идёт голосование за возможные места их установки», – сказал губернатор.

Ещё один вопрос задала Наталия Захарова – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства в районе 9-го км автодороги Кола-Мурмаши, в котором занимаются разведением и откормом крупного и мелкого рогатого скота, свиней. Наталия обратилась к губернатору с вопросом о возможности увеличения ставки субсидии на компенсацию части затрат на приобретение молодняка животных для откорма.

Глава региона сообщил, что поручит региональному Министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проработать этот вопрос, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru