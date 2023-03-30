В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населенияОтчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 11:15

Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл личный приём граждан.

Сразу две мурманчанки обратились с просьбой замены вышедшего из строя общедомового имущества многоквартирного дома.

Так, Галина Прибыткова просила содействия в решении вопроса по замене сломавшегося в 2020 году общедомового водоподогревателя в доме №17 по проспекту Ленина.

«Уже полтора года мы живём без горячего водоснабжения. Особенно сложно приходится пенсионерам и семьям с детьми. Наш дом включён в программу капитального ремонта, но работы по замене водоподогревателя запланированы на 2034-2036 гг. Некоторые жильцы начали подключать индивидуальные бойлеры, дом старый, электропроводка уже не выдерживает», – рассказала заявительница.

Глава региона отметил, что вопросы замены общедомового имущества должны в первую очередь решаться управляющей организацией совместно с советом дома. Однако, учитывая социальную значимость вопроса, поручит рассмотреть возможность внесения изменения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества, и заменить вышедший из строя водоподогреватель в этом году.

«Найдём решение, но убедительная просьба понимать, что замена общедомового имущества – задача собственников и управляющей организации в первую очередь», – отметил Андрей Чибис.

Пенсионерка Наталья Воронина из Мурманска рассказала о том, что стояковые трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в доме №2/33 по улице Дзержинского находятся в аварийном состоянии, некоторые трубы уже подтекают. Также она отметила бездействие управляющей компании в части выполнения ими своих обязанностей по содержанию дома – двор и подъезды находятся в антисанитарном состоянии.

Глава региона ответил, что даст поручение главе администрации Мурманска и региональному Министерству государственного жилищного и строительного надзора взять на контроль выполнение работ управляющей организацией, в том числе вопрос по замене стояковых трубопроводов.

«Я дам поручение, чтобы весной этого года трубопроводы были поменяны», – сказал Андрей Чибис.

Две жительницы обратились с вопросом установки во дворах многоквартирных домов спортивных и детских площадок.

Елена Шевцова отметила, что в последние годы в Мурманске во многих дворах появляются новые современные площадки, развивается спортивная инфраструктура.

«У меня сыну 12 лет – он спортсмен, дочке – 8 лет. Они с удовольствием ходят на площадки. К сожалению, у нас в Ленинском районе не хватает благоустроенных мест, где дети могут комфортно и с пользой проводить время», – сказала она.

Евгения Тарасенко пришла на приём вместе с сыном Даниилом. Они интересовались благоустройством дворовой территории в районе домов №№45-51 по улице Карла Маркса.

«В каждом дворе многоквартирного дома спортивные и детские площадки поставить невозможно. Но работа эта планомерно ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счёт областного и городского бюджетов. В этом году только в Мурманске планируем установить 31 детскую и спортивную площадку. Уже сейчас на портале «Наш Север» идёт голосование за возможные места их установки», – сказал губернатор.

Ещё один вопрос задала Наталия Захарова – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства в районе 9-го км автодороги Кола-Мурмаши, в котором занимаются разведением и откормом крупного и мелкого рогатого скота, свиней. Наталия обратилась к губернатору с вопросом о возможности увеличения ставки субсидии на компенсацию части затрат на приобретение молодняка животных для откорма.

Глава региона сообщил, что поручит региональному Министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проработать этот вопрос, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Гиганты Арктики». Документальный фильм (12+)16:05«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?-PRO Валюту (16+)Рынок нефти «полон тревог», курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика