Андрей Чибис провёл личный приём граждан в региональной общественной приёмной

Сегодня в Мурманске на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан. Глава региона ответил на вопросы северян, которые касались предоставления земельных участков и участия в программе «Свой дом в Арктике», сферы ЖКХ, поддержки патриотических проектов.

Участник СВО поблагодарил Андрея Чибиса за внимательное отношение к военнослужащим и членам их семей, в том числе за действующую льготу по предоставлению земельных участков в Мурманской области в приоритетном порядке. Он отметил, что имеет право на данную льготу и желает ею воспользоваться, но самостоятельно не смог осуществить подбор в связи со сложностью действующего алгоритма: «Я несколько раз выбирал участок и подавал документы по необходимому адресу, но получал отказ по разным причинам. С имеющимися инструментами предусмотреть эти причины при выборе участка – невозможно», – отметил он. Северянин обратился с просьбой упростить процедуру, а также озвучил предложение о создании СНТ для участников СВО.

Похожие вопросы прозвучали и от северянки, которая по долгу службы работает в новых российских регионах – Донецкой и Луганской народных республиках. Девушка имеет статус ветерана боевых действий и участника СВО, из-за частых командировок не смогла вовремя подать документы на участие в программе «Свой дом в Арктике» и волновалась, что и в этом году окажется в похожей ситуации. До встречи с главой региона она также написала письмо с описанием ситуации, и отметила, что уже получила ответ от главы регионального Минстроя с предложением в ближайшие дни лично привезти документы. Также она подтвердила, что столкнулась с рядом сложностей при выборе земельного участка: это превышение сроков рассмотрения заявки, не вполне понятные условия и критерии выбора, неудобный интерфейс карты, отсутствие компетентных консультантов.

Губернатор подчеркнул, что вопрос по участию в программе «Свой дом в Арктике» будет взят на контроль Министерством строительства, и заявительница получит всю необходимую поддержку. По вопросам о земельных участках глава региона поручил провести масштабную проверку действующего механизма, по которому работает региональное Министерство имущественных отношений.

«У нас ограниченный земельный фонд, и выбор участка, его категории, действительно, ответственная задача. Но если возникают сложности – процесс нужно пересмотреть. Я уже обращал внимание Минимущества на необходимость усовершенствовать механизм, но озвученные сегодня вещи – неприемлемы. Процедура должна быть не столь формализованной. Либо исправить используемую карту, либо создать компетентную группу специалистов, которые в режиме взаимодействия помогали бы выбрать, без направления запросов по почте и ожидания каждый раз ответа», – подчеркнул Андрей Чибис.

В числе заявителей был 77-летний северянин, который ухаживает за 101-летней матерью: ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом первой группы. Он попросил оказать содействие в ремонте квартиры. Глава региона ответил, что на следующей неделе направит представителей профильного ведомства для оценки необходимых работ и всё что нужно – будет сделано.

Представитель одной из управляющих компаний, работающих в Мурманске, обратилась к губернатору с вопросом о возможности расходовать деньги, предоставляемые на ямочный ремонт, не только на проезжую часть, но и на тротуары, отметив, что в настоящее время такие запросы получают отказы. Глава региона согласился, что с учётом состояния некоторых дворов, это правильная инициатива, и необходимо поправить документы с учётом такой возможности.

С просьбой поддержать проведение патриотического автопробега по городам-героям обратился представитель Территориальной организации Северного флота профсоюза ВС России Сергей Кошкарев. Он также пригласил главу региона принять участие в старте, запланированном в мае от мурманского «Алёши». Губернатор подчеркнул, что это очень важный проект в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и он точно будет поддержан.

О проекте «Лечу над миром», в рамках которого проводят иммерсивные видеоэкскурсии, рассказал следующий заявитель. Он отметил, что проект только запускается в Мурманской области и выступил с предложением о сотрудничестве с образовательными, молодежными и культурными площадками, в том числе в рамках программы «Пушкинская карта». Северянин рассказал, что с помощью очков виртуальной реальности дети из любых, даже самых маленьких населённых пунктов, смогут побывать на космической станции и в Кремле, увидеть работу пожарных и врачей на выезде, посетить места знаковых сражений времен Великой Отечественной войны, побывать на крупнейших производствах. Он также сообщил, что этим летом планируется создание нескольких видеороликов о Мурманской области, в том числе о реализуемых здесь стратегических проектах и возможностях профессиональной реализации, а также попросил главу региона оказать содействие в организации съёмок.

Губернатор испытал оборудование проекта, отметив, что инициатива очень интересная, и детям будет полезен предложенный формат.

«Это и патриотическое воспитание, и профориентация, и любовь к Родине, малой Родине. Это очень полезно. И по интеграции с нашими ДК, музеями хорошее предложение», – резюмировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/