Андрей Чибис провёл первую очную встречу с руководителями медучреждений области после перерыва из-за пандемии

Вопросы совершенствования системы здравоохранения Мурманской области и доступности медицинской помощи, губернатор Андрей Чибис обсудил с главными врачами медучреждений Заполярья. Впервые после долгого перерыва, связанного с угрозой распространения коронавируса, встреча прошла в очном формате.

«Обсудили с главными врачами волнующие северян вопросы. Один из основных – сокращение очередей на оказание плановой помощи, в том числе высокотехнологичных операций. На это требуются дополнительные ресурсы, в ближайшее время детально рассмотрим этот вопрос, и выработаем решение. Рад, что с учётом стабилизации ситуации по коронавирусу, мы можем вернуться к мирной жизни – оказывать северянам плановую медицинскую помощь, экстренную мы не прекращали и в период ковида, и, конечно, всё больше проводить операции, которые нужны людям», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сразу после общения с медиками главе региона показали результаты капитального ремонта и переоснащения Мурманской городской детской поликлиники №1 на улице Папанина. К работам по обновлению помещений в медучреждении приступили в 2020 году. В здании заменены инженерные сети и пожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение, частично отремонтирована вентиляция. Для маломобильных групп населения предусмотрены тактильные таблички, лестничные марши украшают авторские рисунки, а для детей оборудованы игровые зоны с мягкой мебелью.

В детской поликлинике созданы комфортные условия и для пациентов, и для врачей. Так, например, при ремонте кабинета иммунопрофилактики были учтены потоки движения посетителей. Приём пациентов разграничили по типу обращения, что позволило значительно увеличить проходимость и сократить время ожидания. Сейчас амбулаторные приёмы проводятся по предварительной записи. Информация доступна на мониторах, а чтобы зайти в кабинет к специалисту, достаточно взять номерок в электронной очереди.

«Видно, что работы выполнены качественно и с душой. Все продумано до мелочей и по цветовой гамме, и в части выбора мебели. Чувствуется забота о маленьких пациентах и их родителях», – сказал губернатор, поблагодарив за неравнодушный подход к делу коллектив поликлиники и главного врача Екатерину Сулиму.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в детской поликлинике планируется закончить ремонтные работы, в том числе фасадов и кровли зданий на улицах Папанина и Полярные Зори.