Андрей Чибис провёл первую стратегическую сессию в рамках разработки мастер-планов Мурманской агломерации

Стратегическая сессия «Мурманск – город будущего» стала первым мероприятием, состоявшимся в штабе общественной поддержки Мурманской области, а также ознаменовала начало общественных обсуждений в рамках разработки мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Провёл сессию губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который рассказал её участникам об основных успехах, достигнутых регионом за последние несколько лет, а также о планах по его развитию.

«Наш президент, буквально недавно выступая перед журналистами, сообщил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой. Помимо того, что это его позиция и установки для всех, есть ещё очень чёткая стратегия развития Арктики, в которой наш регион занимает ключевое место. И сегодня большая честь для меня и моей команды служить здесь. Особенно в то время, когда меняется мир, когда необходимы новые экономические прорывы и усиление безопасности нашей страны. Сегодня нам важно сделать так, чтобы агломерации стали более комфортными для жизни. И эту инициативу во время своего визита поддержал президент. Мы провели большую работу, а теперь наша задача сформулировать, какими должны быть наши города, чтобы людей, которые остаются и приезжают в Мурманскую область стало ещё больше. Здесь место смелым, молодым - тем, кто хочет реализовать себя и дать развитие своей стране через развитие Арктики», – отметил глава региона.

Модераторами мероприятия стали заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и управляющий партнёр компании-разработчика «Новая земля» Григорий Соломин.

«Города в прошлом веке создавались для обслуживания заводов. Сегодня же города конкурируют за людей, потому что люди – это драйвер развития современной экономики, а город – это платформа для самореализации. Люди выбирают сегодня город, исходя из того, какое в нём видят будущее для себя и своих потомков. Поэтому задача каждого города в современной экономике – создать такие условия, чтобы город был привлекателен для человека. А мастер план – это как раз тот документ, который позволяет горожанам повлиять на развитие города. На основе запросов жителей и бизнеса и создаются проекты, которые определяют долгосрочную стратегию развития города на период 10-20 лет», – пояснил Григорий Соломин.

«Напомню, в Мурманской области для разработки мастер-планов были выбраны три агломерации: Мурманская, в которую входит Мурманск, Североморск и Кольский район, Апатитско-Кировская и Мончегорская. Мы сегодня проведем беседу именно о Мурманске, как городе будущего, чтобы взять эти наработки в мастер-план. Основные цели и задачи стратегической сессии – сформировать единый образ будущего города Мурманска, в полной мере учитывающий интересы молодёжи», – подчеркнула Ольга Вовк.

Участниками первой стратегической сессии стали 40 представителей работающей молодёжи и студентов высших и профессиональных образовательных учреждений Мурманской области. Активная молодёжь была разделена на пять фокус-групп: «Туризм и индустрия гостеприимства», «Городская среда и благоустройство», «Транспортная инфраструктура современного города», «Промышленная отрасль, как элемент городского пространства» и «Социальное пространство (социальные объекты) города мечты». Кураторами каждого блока стали руководители профильных министерств, вице-губернаторы и сенаторы.

Каждая из групп должна была обсудить основные проблемы отраслей и сформулировать предложения о том, какими они должны стать.

Так, губернатору Мурманской области и экспертам были предложены проекты по созданию площадок для занятия экстремальными видами спорта и общественного пространства, посвящённого китам, которое могло бы стать точкой притяжения для туристов. Активисты из блока туризма высказали пожелание сделать более туристическим город Мурманск и развивать в нем промышленный туризм.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники фокус-группы блока транспортной инфраструктуры предложили установить в Мурманской области умные светофоры и продумать новые маршруты для общественного транспорта, а блока промышленности – создать центр аддитивных технологий, который позволит снизить в регионе дефицит деталей для судоремонта и строительных материалов. Блоком культуры был предложен проект по развитию и популяризации общественных пространств «СОПКИ».

«Вы превзошли мои ожидания, за что огромное вам спасибо! Приятно, что по итогам вашей работы появился набор конкретных вещей, которые нужно брать и делать. Есть среди них быстрореализуемые истории, а есть набор тяжёлых тем, которые раскачают промышленность в регионе в целом. Я предлагаю создать систему, по которой эти команды смогут доработать свои предложения. Очень правильно, что Штаб общественной поддержки, благодаря вам, получил хороший содержательный толчок», – завершил губернатор Андрей Чибис.

Итоги работы каждой фокус-группы будут включены в единую картину будущего города при создании мастер-плана по развитию опорного населенного пункта – Мурманская агломерация.

Фото: https://gov-murman.ru