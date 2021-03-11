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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 10:15

Андрей Чибис провёл рабочую встречу с директором ВНИРО Кириллом Колончиным

Вопросы текущей деятельности Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО им. Н.М. Книповича), сохранения научного коллектива и привлечения молодых учёных к работе в институте стали основными темами обсуждения в ходе вчерашней рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с директором ВНИРО Кириллом Колончиным. Руководитель головного института рыбного хозяйства и океанографии прибыл в Мурманск для участия в заседании учёного совета ПИНРО, посвящённом 100-летию старейшей научной организации Кольского Заполярья.

«Мы с коллегами уже обсуждали: революция, гражданская война, однако, совершенно правильное решение было принято в 1921 году – создать научную базу, которая занялась представлением интересов России на международном уровне с точки зрения контроля за биоресурсами, изучения биоресурсов. А в текущий момент – ещё и определением размеров квот, которые позволяют нашим рыбакам эти ресурсы добывать, перерабатывать, экспортировать, обеспечивать северян работой и давать дополнительные доходы в бюджет. Всё это возможно благодаря той научной школе, которая в ПИНРО существует», – отметил Андрей Чибис.

В свою очередь, Кирилл Колончин пояснил губернатору суть решения Росрыболовства, в результате которого в 2019 году ПИНРО из самостоятельной организации стал одним из филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. По словам директора ВНИРО, такой шаг назрел ещё в советские годы, поскольку существование самостоятельных «рыбных» НИИ параллельно с системой головного института приводило к кратному увеличению бюджетных расходов.

«Была поставлена очень сложная задача – объединить 28 филиалов. Надо сказать, решена она была быстро и аккуратно, ни одного сотрудника мы не потеряли. ПИНРО, Полярный филиал – один из ключевых наших институтов. Основные международные, европейские обязательства у нас именно здесь, в Мурманске – наш основной партнёр Норвегия, а также отношения с ИКЕС, НАФО, НАСКО и так далее», – подчеркнул Кирилл Колончин.

Руководитель ВНИРО также рассказал, что в рамках реорганизации в 2019 году в состав флота ПИНРО вошло научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов». Корабль самостоятельно пришёл в Мурманск из Владивостока, при этом в ходе трёхмесячного трансарктического рейса научная команда судна открыла три ранее неизвестных промысловых запаса, которые были выставлены на торги государством.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, днём рождения ПИНРО им. Н.М. Книповича считается 10 марта 1921 года – дата подписания В.И. Лениным Декрета о создании Плавучего морского научного института (Плавморнина). В 2019 году в результате реорганизации системы подведомственных Минсельхозу России научных учреждений ПИНРО приобрёл статус Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

ИКЕС – Международный совет по исследованию моря. Учреждён в 1902 году правительствами Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, России, Швеции и Великобритании. Позже к ИКЕС присоединились все прибрежные государства Северной Атлантики, включая США и Канаду.

НАФО - организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана. Межправительственная организация, задача которой - сохранение и контроль запасов рыбы в северо-западной части Атлантики.

НАСКО - организация по сохранению североатлантического лосося.

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