Андрей Чибис провёл рабочую встречу с Екатериной Вигандт

Вчера губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с назначенным председателем комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Екатериной Вигандт.

«У вас очень ответственная должность – председатель регионального комитета госфинконтроля. Это, по сути, государственный аудитор с очень серьёзными и широкими полномочиями. Ваша главная задача, – с учётом вашего опыта работы анализировать и повышать эффективность расходов регионального бюджета. Деньги налогоплательщиков, доходы бюджета, инвестиционные вложения, безусловно, должны давать максимальный эффект. Точно недопустима нерациональная трата бюджетных средств. Прошу выстроить работу комитета таким образом, чтобы по всем ключевым отраслям, особенно отраслям затратным, вы сравнивали расходы с предыдущими периодами, а также давали предложения о том, чтобы сделать их более рациональными, приносящими наибольший эффект. Безусловно, необходимо максимально широко пользоваться полномочиями, которые есть у комитета, на предмет пресечения неэффективных трат в процессе реализации государственной политики Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Екатерина Вигандт поблагодарила губернатора за оказанное доверие.

«Повышение эффективности расходов бюджета, прозрачность, – это приоритет нашего комитета при необходимых проверках. Комитет приложит все усилия к контролю за неукоснительным соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, полноты и достоверности отчетности о реализации госпрограмм и госзаданий. Также ставим себе в приоритет реализацию государственной политики по содействию развития конкуренции и профилактики коррупционных правонарушений», – отметила глава ведомства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Екатерина Вигандт 21 ноября назначена председателем комитета государственного и финансового контроля Мурманской области с должности заместителя министра финансов – начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики Мурманской области. До этого трудилась в региональном министерстве здравоохранения в Роспотребнадзоре, Министерстве труда и социального развития Мурманской области, развивалась как финансист в других ведомствах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/