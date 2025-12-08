5 декабря губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором городского делового центра «Меридиан» Мариной Калмыковой.

Деловой центр «Меридиан», включающий в себя один из самых крупных гостиничных комплексов региона, является давним партнером мероприятий городского, регионального и федерального уровня.

«Мурманская область привлекает множество туристов не только из России, но и других стран. Каждый третий арктический турист выбирает наш регион, и нам крайне важно, чтобы уровень сервиса соответствовал, - особенно в столице русской Арктики, городе-герое Мурманске», – подчеркнул Андрей Чибис.

Марина Калмыкова поблагодарила губернатора за внимательное отношение к туристической отрасли.

«Поддержка регионального правительства крайне важна для сферы гостеприимства. Конгресс-отель «Меридиан» — действительно одно из ключевых, значимых мест в нашем городе и всей области. Мы стараемся не снижать высокую планку обслуживания для наших гостей со всех уголков мира, чтобы у них остались самые теплые воспоминания о Кольском Заполярье», – отметила Марина Калмыкова.

Туризм является драйвером развития городской экономики в Мурманской области и одним из приоритетных направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!». В 2024 году установлен абсолютный рекорд посещаемости – регион принял 761 тысячу гостей.