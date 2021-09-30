Андрей Чибис провёл рабочую встречу с новым главным врачом Кандалакшской центральной районной больницы

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса с новым главным врачом Кандалакшской центральной районной больницы Натальей Лобановой. Руководитель медицинского учреждения рассказала главе региона о своих первоочередных задачах.

«Очень рады, что количество медработников и опытных врачей в нашей области прирастает. И мы рады вас приветствовать на нашей мурманской земле. Очень рассчитываем, что ваша работа в Кандалакше будет успешна и интересна. Надеюсь, что с вашим опытом, медицинским стажем, вашей энергией и инициативой вы сделаете всё, чтобы наша ЦРБ активно развивалась, а мы со своей стороны, безусловно, будем помогать и организационно, и финансово», – отметил Андрей Чибис.

Общий медицинский стаж Натальи Лобановой составляет более 26 лет. С 2007 года она работала главным врачом Большереченской ЦРБ Омской области. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», уделяет большое внимание внедрению инновационных методик диагностики и лечения, информационных технологий. Одной из приоритетных задач считает сохранение и развитие кадрового потенциала медработников.

«В регионе создано много условий для того, чтобы система здравоохранения начала работать с новыми технологиями, с предложением новых видов медицинской помощи для населения. И сегодня нам хочется это реализовать на базе Кандалакшской центральной районной больницы. Сейчас в учреждении сложился коллектив специалистов, которые готовы работать, готовы применять и внедрять новые методики», – подчеркнула новый главврач Кандалакшской ЦРБ.