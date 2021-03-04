Андрей Чибис провёл рабочую встречу с новым управляющим ВТБ в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с Алексеем Жаренниковым, управляющим ВТБ в регионе. По словам нового управляющего ВТБ в Мурманской области, основные задачи, стоящие перед кредитной организацией в Заполярье, – дальнейшее развитие розничного направления, а также активная работа с бизнесом, как крупным, так и средним и малым.

«Работа банка направлена на повышение доступности современных финансовых услуг для населения и предприятий. Сегодня в регионе действует 14 филиалов ВТБ, мы обслуживаем более 80 тысяч частных клиентов и несколько тысяч юрлиц. Особое внимание мы уделяем развитию цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить качественное обслуживание предприятий, а также жителей удаленных районов. Мы настроены на конструктивную совместную работу с руководством региона на благо Мурманской области», – отметил Алексей Жаренников.

В свою очередь Андрей Чибис отметил, что в Заполярье действуют в том числе и социальные проекты ВТБ.

«У нас с ВТБ хорошие партнёрские отношения. Замечательно, что банк не только свою экономическую функцию выполняет, но и занимается социальными проектами. Самый яркий – велопрокат, который у нас в Мурманске неожиданно «пошёл», хоть город и северный. Мы приветствуем любое взаимно полезное сотрудничество», – подчеркнул глава региона.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и возможную консультативную поддержку, которую правительство региона способно оказать банку в работе с бизнес-структурами Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.