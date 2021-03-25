Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями МЧС России по вопросу готовности региона к сезону паводков и природных пожаров

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Олегом Гребенюком и начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области Русланом Назаровым. Присутствующие обсудили тему готовности Мурманской области к безаварийному пропуску весеннего паводка и пожароопасному сезону 2021 года.

По прогнозам специалистов, интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в водохранилища ожидаются в конце второй – начале третьей декады апреля. На реках северо-востока области и на горных реках – в первой декаде мая. Вскроются водоёмы ориентировочно 5-10 мая.

По предварительным данным, максимальные уровни весеннего половодья на реках пройдут в период 10-15 мая. Так, прохождение пиков ожидается на 8-16 дней раньше нормы и на 5-20 дней раньше прошлого года.

К выполнению гидрологических наблюдений на территории Мурманской области в паводкоопасный период 2021 года привлечено 42 поста – 28 речных и 14 озёрных. Данные с 22 таких постов, оборудованных автоматизированными комплексами, передают информацию об уровнях воды в автоматическом режиме. При необходимости планируется организовать ежедневные дежурства гидрологов группы гидрологических прогнозов и привлечь силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области.

Также проводится комплекс мероприятий по подготовке региона к пожароопасному сезону в лесах в этом году. Всего на осуществление мер пожарной безопасности предусмотрено более 100 млн рублей. Для осуществления мониторинга лесопожарной обстановки запланировано 220 лётных часов. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» специализированные учреждения получат лесопожарную технику и оборудование.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для первоочередного жизнеобеспечения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Мурманской области создан необходимый запас финансовых и материальных ресурсов.