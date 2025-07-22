Андрей Чибис провёл рабочую встречу с участником программы «Время героев» Романом Олешкиным

21 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с участником федеральной программы «Время героев» Романом Олешкиным, который проходит стажировку в региональном правительстве. Глава региона отметил, что для него большая честь стать наставником героя, награждённого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью Жукова и двумя орденами Мужества.

Губернатор выразил уверенность, что опыт боевого офицера будет полезен для развития региона. Он отметил, что в ближайшие месяцы Роман Олешкин полностью погрузится в работу региональной власти, будет участвовать в различных совещаниях, посвящённых развитию Кольского Заполярья.

«Вы приступили к стажировке по программе, которая реализуется по поручению президента нашей страны. Для нас большая честь, что наш земляк попал во второй поток этого важного проекта и выбрал для стажировки родную Мурманскую область. По завершении стажировки будем вместе обсуждать ваши перспективы роста и карьерного развития, по какому карьерному треку вы будете двигаться дальше. Поэтому рад видеть вас на гражданской передовой и добро пожаловать», — сказал Андрей Чибис.

Роман Олешкин поблагодарил губернатора за возможность стажировки.

«Хочу выразить Вам благодарность как гражданин Мурманской области и как военнослужащий. Благодаря вашей работе регион активно развивается, особенно в арктическом направлении и на Северном морском пути. Отдельное спасибо Вам за программу реновации ЗАТО, и то что в полной мере поддерживаете военнослужащих и их семьи», — сказал участник программы «Время героев».

Роман Олешкин отметил, что, учитывая свой опыт, под руководством Андрея Чибиса в качестве наставника, рассчитывает получить ценные управленческие компетенции во всех сферах деятельности регионального правительства. Первый этап стажировки участника программы «Время героев» и работа с наставником продолжатся несколько месяцев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Роман Олешкин — участник второго потока федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Время героев» — кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы среди ветеранов и участников СВО из России. Проект реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж». Обучение второго потока программы стартовало в июне 2025 года. Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Слушатели программы будут обучаться под руководством лучших управленцев, среди которых – руководители высших государственных органов власти. Образовательная программа состоит из четырёх тематических блоков: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Теоретическое обучение будет чередоваться с практической работой и стажировками у наставников.

Также в Мурманской области параллельно с федеральным проектом действует региональная программа «Герои Севера» для участников специальной военной операции. Уже определены первые 30 участников регионального проекта. Сейчас они проходят обучение и участвуют в социально значимой деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550745/#&gid=1&pid=4