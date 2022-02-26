Андрей Чибис провёл рабочую встречу с вице-президентом «Норникеля» Андреем Грачёвым

Партнёрское взаимодействие Мурманской области и ПАО «Норникель» стало основной темой разговора в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Чибиса с вице-президентом компании по федеральным и региональным программам Андреем Грачёвым.

Глава региона поблагодарил компанию за инвестиционную активность и высокую степень социальной ответственности.

«Норникель» – наш стратегический партнёр, один из крупнейших работодателей. Огромное спасибо руководству компании за ту поддержку, которую она оказывает как работникам предприятий, так и органам местного самоуправления на территориях своей деятельности. И, конечно, отрадно, что, помимо социальной поддержки и текущей работы, в ближайшее время нам предстоит запуск крупного проекта «Большая медь». Проект даст новый толчок развитию города Мончегорска – и промышленному, и социальному, прежде всего, в плане строительства нового жилого микрорайона», – подчеркнул Андрей Чибис.

В свою очередь, Андрей Грачёв по достоинству оценил усилия региональной власти по улучшению делового климата в области.

«Спасибо вам и вашей команде за ту работу, которую вы проводите по созданию благоприятных инвестиционных условий для реализации совместных проектов на территории Мурманской области в рамках государственно-частного партнёрства. Вы прекрасно понимаете, что инвестор всегда «голосует ногами», и когда в область приходят крупные инвесторы, это означает, что здесь созданы комфортные условия для бизнеса», – сказал вице-президент «Норникеля».

Стороны обсудили ход реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве компании с правительством региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441195/#&gid=1&pid=1