Андрей Чибис провёл рабочую встречу с вице-спикером Госдумы Игорем Ананских

Губернатор Андрей Чибис встретился с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Игорем Ананских. В ходе рабочей встречи стороны обсудили социально-экономическое развитие Мурманской области и новые возможности для повышения качества жизни людей на Крайнем Севере. Глава региона также обратил внимание, что в этом году стартует электоральный цикл.

«Благодарю за интерес к Мурманской области. Хотел бы обсудить политические вопросы: партийного устройства, предстоящей выборной кампании и взаимодействия в социальной сфере, а также с учётом вашего опыта законодательной деятельности послушать рекомендации, на что обратить внимание», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Неоднократно бывал в Кольском Заполярье и каждый раз с удовольствием сюда приезжаю, потому что на Севере, действительно, всё по-настоящему. При этом, конечно, жить здесь непросто. Готовы оказать содействие, чтобы жизнь северян становилась лучше», – сказал Игорь Ананских.