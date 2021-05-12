Андрей Чибис провёл рабочую встречу с заместителем главы ВГТРК Рифатом Сабитовым

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора – руководителем регионального департамента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Рифатом Сабитовым.

«Хочу сказать огромное спасибо за сотрудничество как с ВГТРК, так и с нашим территориальным филиалом компании. Информация подаётся всегда профессионально, быстро и открыто, освещается и деятельность органов власти, и происходящие в регионе события. Внимание к северянам, в том числе в федеральной ленте новостей, – это для нас очень дорого и ценно», – отметил в своём приветственном слове Андрей Чибис.

В свою очередь, Рифат Сабитов передал главе региона привет от руководителя ВГТРК Олега Добродеева и поблагодарил за сложившиеся у компании с правительством Мурманской области плодотворные рабочие отношения.

«Очень важно, что наш здешний филиал объективно отражает происходящее в области как для самих северян, так и для всех телезрителей Российской Федерации. В последние годы в Мурманской области происходит очень много интересного, много полезного для других регионов – здесь можно вспомнить, например, преодоление последствий пандемии, обустройство системы здравоохранения. Мурманск – город очень интересный, с замечательной историей, внесший большой вклад в Великую Победу. Всё это мы, естественно, рады показать зрителям России», – подчеркнул замглавы ВГТРК.

Рифат Сабитов представил губернатору директора Архангельского филиала ВГТРК – ГТРК «Поморье» Сергея Николаева, который в ближайшие месяцы будет исполнять обязанности руководителя ГТРК «Мурман».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во встрече также приняли участие заместитель губернатора Владимир Евменьков, руководитель представительства правительства Мурманской области в г. Москве Ашот Баблумян, министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев. Стороны обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия Всероссийской гостелерадиокомпании с регионом.