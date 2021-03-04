Андрей Чибис провёл совещание по реновации Больничного городка с представителями института «Гипрогорпроект»

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл совещание с представителями Градостроительного института пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» по вопросу реализации проекта реновации Больничного городка.

«Реновация Больничного городка – важнейший проект для Мурманской области. И наша главная задача – обеспечить его реализацию. В этом году соответствующая работа должна начаться. Проект непростой, требующий больших инвестиций. Мы получили решение о федеральной поддержке для того, чтобы модернизировать инфраструктуру в этом микрорайоне, – отметил Андрей Чибис. – Благодарен коллегам, которые подключились к этому вопросу с точки зрения градостроительного проектирования. И уже сейчас идёт активное обсуждение концепции того, каким должен быть Больничный городок».

Глава региона также добавил, что важно максимально быстро завершить все юридические и финансовые аспекты и приступить к реальному строительному процессу на территории.

По словам заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского, в марте планируется заключить договор на разработку архитектурно-градостроительной концепции, которая будет включать и архитектурный облик микрорайона, и финансово-экономическую модель, в том числе и обоснование технических решений, позволяющих реализовать проект в установленные сроки. Более того, часть работ уже выполнена и готов ряд эскизных решений, по которым есть часть рекомендаций для выработки оптимальной концепции.

Участниками мероприятия также стали представители региональных Минграда, Минэка и Центра содействия жилищному строительству Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» – один из ведущих проектных институтов России, выполняющий весь спектр работ по пространственному развитию территорий, проектированию и информационному моделированию (BIM-технологии) зданий и сооружений, а также объектов инфраструктуры.