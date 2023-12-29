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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 11:00

Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое разработке мастер-планов опорных населённых пунктов Мурманской области

В региональном правительстве под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вчера прошло совещание по вопросу организации процесса подготовки мастер-планов агломераций Мурманской области, вошедших в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Мастер-планы разрабатываются с целью повышения качества жизни граждан, проживающих на территориях агломераций. Стратегический документ реализуется в рамках поручений Президента РФ, направленных на развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. В настоящее время ведется активная работа по созданию мастер-планов, завершение которой запланировано до 1 июля 2024 года.

«Арктика активно развивается, вместе с ней – и Мурманская область. Проекты, которые будут реализованы в рамках развития опорных населенных пунктов, безусловно, изменят качество жизни северян в лучшую сторону и привлекут в регион дополнительные инвестиции. Работы много, сроки сжаты, но вместе мы сможем выполнить эту задачу вовремя», – отметил губернатор Андрей Чибис, открывая совещание.

Первым этапом создания мастер-планов стал комплексный анализ территорий и разработка видения перспективного развития опорных населенных пунктов Мурманской области. Эксперты провели стратегические сессии со всеми основными участниками городского развития, в том числе с местными жителями.

«Мы работаем над созданием мастер-планов вместе с коллегами из ДОМ.РФ, которые активно включились в процесс, несмотря на достаточно большой объем поставленных задач. Наши эксперты уже провели ряд встреч с администрациями Мурманска, ЗАТО Североморск, Кольского района, в Кировске и Апатитах состоялись первые стратегические сессии с участием жителей. Благодаря накопленному опыту ДОМ.РФ мы учтём мнение всех заинтересованных сторон и сможем в установленные сроки создать мастер-план для скорейшего запуска работы по преобразованию», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Разработчики мастер-плана определены по результатам закупочных процедур – консорциум компаний «Новая земля» и «Картфонд».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести в Арктике понятие «опорные города» для концентрации ресурсов в арктических экономических центрах и повышения качества жизни в них. В июле 2023 года, в рамках рабочего визита в Мурманскую область, Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания опорных населенных пунктов. Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанная Президентом РФ, определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны. В декабре на совещании Президент РФ отметил, что в основе мастер-планов должна лежать реалистичная экономическая модель развития города, отталкиваясь от которой следует принимать пространственные решения, планировать создание необходимой инфраструктуры и жилья.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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