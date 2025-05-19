В Мурманске будет работать гастрономическая ярмарка арктической кухниЛюди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 13:30

Андрей Чибис провёл совещание с главами муниципалитетов и подрядчиками по вопросу выполнения работ в рамках дорожной кампании и ямочного ремонта 2025 года

16 мая губернатор Андрей Чибис провёл в Мурманске совещание по вопросу выполнения работ в рамках дорожной кампании и ямочного ремонта в 2025 году. Участие в нём принял профильный заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, главы муниципальных образований, представители ФКУ «Упрдор Кола», ГОКУ «Мурманскавтодор», подрядных организаций.

Глава региона подчеркнул, что в этом году запланирован большой объём работ как по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», так и в рамках плана «На Севере – жить!». Также целый набор дорожных работ будет выполнен по программе реновации ЗАТО, которая поддержана президентом Владимиром Путиным и продлена до 2030 года.

«Крайне важный вопрос – это качество тех работ, которые выполняются. Качество – это в том числе надлежащая эксплуатация в течение последующего периода. Это вопрос гарантийных обязательств подрядчиков. Я уже дал соответствующее поручение радикально повысить качество строительного контроля, от того асфальта, бетонной смеси, которую получают подрядчики с завода, до момента укладки. С особым вниманием на швы, стыковки, работу с колодцами, чтобы не было тех вопросов, которые мы сегодня разбираем. Обследования все проведены, все свои участки знают. И предупреждаю сразу, максимально жёстко следите за контролем качества. Обращаюсь к заказчикам работ – никакой лояльности», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что важная задача – исправить те недоставки, которые зафиксированы после зимнего периода на дорогах. Срок – до 1 июня.

«Погода сейчас позволяет все эти работы выполнять. Коллеги, исходя из того, что я вижу, с учётом наступления подходящих погодных условий, темпы проведения работ должны быть радикально выше. Важно соблюдать соответствующую динамику работ и не допускать ситуаций, когда срезали асфальт, и два месяца работы формально, юридически вроде бы ведутся, но фактически ничего не происходит. Это создаёт неудобство людям. Это недопустимо. Зашли, срезали асфальт, сделали, и только тогда нужно перемещаться на другой участок. Надеюсь, это будет усилено. И ещё один момент – культура проведения работ. Сегодня проехал по городу, обратил внимание, что во многих местах проведения ямочного ремонта знаки лежат на земле, даже на загруженных магистралях. Как водителю понять, что туда не нужно ехать? Отсутствует часто информация о сроках и подрядчиках. Это вопросы городского хозяйства, и это никуда не годится. Оперативно разберитесь с этим. Все должно быть чётко, безопасно для людей, надлежащим образом, качественно и достойно сделано. Прошу обратить на это особое внимание, жёстко контролировать», – потребовал губернатор.

В рамках совещания Юлия Полиэктова доложила, как проходит недавно стартовавшая дорожная кампания. Вице-губернатор напомнила, что в рамках дорожных работ в Мурманской области планируется привести в нормативное состояние региональные, местные дороги и искусственные сооружения, отремонтировать 139 объектов. 20 из них – по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», 73 – по плану «На Севере — жить!», 46 – по программе реновации ЗАТО.

«Уже стартовали работы на всех объектах по программе реновации ЗАТО, на некоторых участках региональных дорог. По плану «На Севере – жить!» подрядчики преимущественно уже вышли на объекты на юге области и в центре. По нацпроекту половина в работе и оставшаяся часть стартует до конца мая. Все обследования были проведены, ямочные ремонты запланированы во всех муниципалитетах, на федеральных и региональных дорогах. Отмечу, что в рамках гарантийных обязательств практически все подрядчики реагируют очень хорошо. В ряде муниципалитетов гарантийные работы уже завершены. Большинство подрядчиков заявляют, что гарантийные ремонты завершат к 1 июня. Но есть и муниципалитеты, где в силу обстоятельств это не сделают. Например, Кировск – паводок там ещё не начался, на аварийный ямочный ремонт там выходят, но стартовать работы по неаварийным ямам пока нецелесообразно. Ямочный ремонт в рамках содержания дорог на 100% уже завершён в Североморске, в Кольском районе также некоторые муниципалитеты уже завершили ямочный ремонт», — отметила Юлия Полиэктова.

Также в рамках совещания представители подрядных организаций доложили о готовности к проведению работ и планах по приведению в порядок ранее отремонтированных участков по гарантии, текущий статус и риски.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»