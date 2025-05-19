Андрей Чибис провёл совещание с главами муниципалитетов и подрядчиками по вопросу выполнения работ в рамках дорожной кампании и ямочного ремонта 2025 года

16 мая губернатор Андрей Чибис провёл в Мурманске совещание по вопросу выполнения работ в рамках дорожной кампании и ямочного ремонта в 2025 году. Участие в нём принял профильный заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, главы муниципальных образований, представители ФКУ «Упрдор Кола», ГОКУ «Мурманскавтодор», подрядных организаций.

Глава региона подчеркнул, что в этом году запланирован большой объём работ как по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», так и в рамках плана «На Севере – жить!». Также целый набор дорожных работ будет выполнен по программе реновации ЗАТО, которая поддержана президентом Владимиром Путиным и продлена до 2030 года.

«Крайне важный вопрос – это качество тех работ, которые выполняются. Качество – это в том числе надлежащая эксплуатация в течение последующего периода. Это вопрос гарантийных обязательств подрядчиков. Я уже дал соответствующее поручение радикально повысить качество строительного контроля, от того асфальта, бетонной смеси, которую получают подрядчики с завода, до момента укладки. С особым вниманием на швы, стыковки, работу с колодцами, чтобы не было тех вопросов, которые мы сегодня разбираем. Обследования все проведены, все свои участки знают. И предупреждаю сразу, максимально жёстко следите за контролем качества. Обращаюсь к заказчикам работ – никакой лояльности», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что важная задача – исправить те недоставки, которые зафиксированы после зимнего периода на дорогах. Срок – до 1 июня.

«Погода сейчас позволяет все эти работы выполнять. Коллеги, исходя из того, что я вижу, с учётом наступления подходящих погодных условий, темпы проведения работ должны быть радикально выше. Важно соблюдать соответствующую динамику работ и не допускать ситуаций, когда срезали асфальт, и два месяца работы формально, юридически вроде бы ведутся, но фактически ничего не происходит. Это создаёт неудобство людям. Это недопустимо. Зашли, срезали асфальт, сделали, и только тогда нужно перемещаться на другой участок. Надеюсь, это будет усилено. И ещё один момент – культура проведения работ. Сегодня проехал по городу, обратил внимание, что во многих местах проведения ямочного ремонта знаки лежат на земле, даже на загруженных магистралях. Как водителю понять, что туда не нужно ехать? Отсутствует часто информация о сроках и подрядчиках. Это вопросы городского хозяйства, и это никуда не годится. Оперативно разберитесь с этим. Все должно быть чётко, безопасно для людей, надлежащим образом, качественно и достойно сделано. Прошу обратить на это особое внимание, жёстко контролировать», – потребовал губернатор.

В рамках совещания Юлия Полиэктова доложила, как проходит недавно стартовавшая дорожная кампания. Вице-губернатор напомнила, что в рамках дорожных работ в Мурманской области планируется привести в нормативное состояние региональные, местные дороги и искусственные сооружения, отремонтировать 139 объектов. 20 из них – по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», 73 – по плану «На Севере — жить!», 46 – по программе реновации ЗАТО.

«Уже стартовали работы на всех объектах по программе реновации ЗАТО, на некоторых участках региональных дорог. По плану «На Севере – жить!» подрядчики преимущественно уже вышли на объекты на юге области и в центре. По нацпроекту половина в работе и оставшаяся часть стартует до конца мая. Все обследования были проведены, ямочные ремонты запланированы во всех муниципалитетах, на федеральных и региональных дорогах. Отмечу, что в рамках гарантийных обязательств практически все подрядчики реагируют очень хорошо. В ряде муниципалитетов гарантийные работы уже завершены. Большинство подрядчиков заявляют, что гарантийные ремонты завершат к 1 июня. Но есть и муниципалитеты, где в силу обстоятельств это не сделают. Например, Кировск – паводок там ещё не начался, на аварийный ямочный ремонт там выходят, но стартовать работы по неаварийным ямам пока нецелесообразно. Ямочный ремонт в рамках содержания дорог на 100% уже завершён в Североморске, в Кольском районе также некоторые муниципалитеты уже завершили ямочный ремонт», — отметила Юлия Полиэктова.

Также в рамках совещания представители подрядных организаций доложили о готовности к проведению работ и планах по приведению в порядок ранее отремонтированных участков по гарантии, текущий статус и риски.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/