Андрей Чибис провёл совещание с руководством МГТУ и МАГУ по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым

Консолидация усилий двух заполярных университетов в целях получения федеральной поддержки и дальнейшего развития стала темой обсуждения на вчерашней рабочей встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ректором МАГУ Ириной Шадриной и Марией Князевой, которая в ближайшее время должна возглавить МГТУ. В разговоре также приняли участие заместитель губернатора Юрий Фомин и и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

Открывая встречу, глава региона отметил, что совместная работа МАГУ и МГТУ требуется для получения дополнительных ресурсов в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» и создания в Мурманске единого студенческого кампуса мирового уровня.

«Мы с Юрием Владимировичем Фоминым обсуждали эти планы на встрече с министром образования и науки России Валерием Николаевичем Фальковым. Более того, мы поднимали эту тему на Госсовете перед Президентом РФ. Принципиальная поддержка федерального центра у нас есть. Понятно, что получение таких ресурсов возможно, только если университеты работают вместе. По отдельности их не получить в силу всех существующих требований и самой логики», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили шаги, которые вузы совместно с регионом могут предпринять для подачи заявки на конкурсный отбор программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436194/#&gid=1&pid=3