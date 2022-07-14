Андрей Чибис провёл в Ковдоре внеочередное координационное совещание по обеспечению правопорядка

В Ковдоре в приоритетном порядке реализуют проект «Умный город» в части обеспечения безопасности. Поручение проработать план и возможные источники финансирования губернатор Андрей Чибис дал на внеочередном координационном совещании по правопорядку, которая была созвана 13 июля в Ковдоре.

«В приоритетном порядке город будет обеспечен системами видеонаблюдения в рамках программы «Умный город». В рамках технических возможностей, которые есть на российском рынке, мы сделаем так, чтобы нужное количество видеокамер и видеоаналитика появлялась в наших муниципалитетах быстро», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что принято решение об усилении мер защиты правопорядка в муниципалитете.

«Общественные беспорядки, произошедшие 4 июля в Ковдоре, не имели межнационального подтекста, это исключительно противоправная деятельность отдельных лиц, неадекватное применение силы. Каждый виновный понесёт наказание по итогам работы правоохранительных органов. Я хочу поблагодарить всех коллег из правоохранительных органов за очень быструю реакцию по локализации ситуации. При этом не снимаю ответственности с органов местной власти: нужно было вовремя сигнализировать о нарастающих конфликтах. Это касается всех муниципалитетов. В каждом населённом пункте я требую внимательно и щепетильно относиться к таким ситуациям. Дал поручение провести анализ по всей области, чтобы вместе с правоохранительными органами дать оценку в каждом случае», – отметил глава региона.

Кроме того, протоколом по итогам заседания зафиксирована необходимость проработать создание добровольных народных дружин для обеспечения общественного порядка в моногороде.

«Со своей стороны я поручил создать добровольные народные дружины под руководством Управления внутренних дел, чтобы обеспечивать соблюдение общественного порядка в дополнение к имеющимся мерам. Будем стимулировать и поддерживать их деятельность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ночью 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка. 4 человека пострадали, 10 – задержаны. Губернатор незамедлительно взял ситуацию на контроль, создан оперативный штаб, на место выехали вице-губернаторы Владимир Евменьков и Эрик Хисматуллин. Для оценки обстановки и полноты принятых мер в Ковдор прибыли руководитель управления Следственного комитета Мурманской области генерал-майор Андрей Ефремов, прокурор Мурманской области генерал-майор Сергей Паволин, представители УМВД, УФСБ, Росгвардии и Федерального агентства по делам национальностей РФ.

«По результатам проверки всех фактов ситуация в Ковдоре к межнациональным конфликтам не относится. Это противоправные действия отдельных лиц. Имело место хулиганство, правоохранительные органы активно ведут расследование уголовного дела, установлены участники событий, продолжается установление их ролей в ситуации. По итогам расследования будет установлена полная картина, дана оценка действий в том числе муниципальных правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Виновные будут наказаны. Спасибо жителям Ковдора за помощь в расследовании», – доложил Эрик Хисматуллин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/