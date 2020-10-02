Андрей Чибис провёл встречу с финалистом Высшей лиги КВН – сборной Снежногорска «Мурманск – столица Арктики»

Состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и команды КВН «Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики». Коллектив представит Мурманскую область в финале Высшей лиги КВН, который состоится 19 декабря в Москве.

«Искренне горжусь, что команда стала не просто командой Снежногорска, а брендом Мурманской области. И конечно, хочется сделать так, чтобы движение КВН, в том числе существующая лига, стали новым импульсом и поддержкой для талантливых, креативных, весёлых и находчивых. Чтобы ребята из отдаленных населенных пунктов, городов понимали, что можно себя реализовать через креативную и интересную жизнь», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, команда КВН «Сборная Снежногорска» образовалась в 2017 году. В коллективе участвуют жители Снежногорска, Мурманска и других городов области, регионов страны и даже государств. Капитаном мурманских КВНщиков является Сергей Жариков.

Два года команда играла в Мурманской лиге КВН и в 2019 году была приглашена в Высшую лигу. В первый же свой сезон «Сборная Снежногорска» дошла до финала и заняла пятое место. Коллектив также выиграл главную награду фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске – «Большого КиВиНа в золотом».

Финал этого года – пятая попытка мурманских КВНщиков выиграть Высшую лигу.