Андрей Чибис провёл встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным

В Москве в рамках рабочей встречи губернатора Андрея Чибиса и министра спорта РФ Олега Матыцина была достигнута договоренность о выделении необходимого финансирования на строительство бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса в регионе.

«Благодарю федеральное Министерство спорта за поддержку развития спортивной инфраструктуры в регионе. В частности, для нас принципиально важен вопрос строительства таких спортивных объектов как бассейн в ЗАТО Заозерск и физкультурно-оздоровительный комплекс в Кандалакше. В рамках актуализации национальных проектов нам удалось договориться о получении необходимого финансирования на их постройку», – заявил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что в Мурманской области очень активно идёт реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В Кировске на 60% завершено строительство административно-спортивного комплекса спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Стоимость объекта составляет свыше 460 млн рублей. Сдача комплекса запланирована на конец этого года.

Завершение строительства собственной тренировочной базы для старейшей в регионе спортивной школы позволит поднять процесс спортивной подготовки горнолыжников на более качественный уровень. Кроме того, позволит осуществлять тренировочную подготовку для национальной сборной команды Российской Федерации и проводить спортивные соревнования всероссийского и международного масштаба.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Мурманской области также идёт строительство крытого катка с искусственным льдом «Авангард» в Мурманске, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Коле и других объектов. В Полярных Зорях с марта для северян работает новый ФОК с тремя залами для занятий спортом, где одновременно могут заниматься до 100 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.