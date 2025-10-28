Андрей Чибис провёл встречу с молодыми педагогами в рамках регионального форума

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске стартовал региональный Форум молодых педагогов. В Губернаторском лицее проходят профильные сессии и лекции, интерактивы, экскурсии, тематические площадки. Встречу с участниками провел губернатор Андрей Чибис.

«Такой форум мы проводим впервые. Интересный формат, когда на одной площадке собрались молодые специалисты школ, дополнительного образования, колледжей. Важен обмен опытом, лучшими практиками, общение, создание единого продуктивного сообщества: активного, инициативного. Цель – рассказать вам о важности Мурманской области для российской Арктики, для всей Российской Федерации. О самых важных направлениях вашей работы: о том, какие здесь работают стратегические предприятия, какие населенные пункты – опорные для Арктики, какие перспективы у наших ребят, какие профессии будут востребованы, чтобы все это вы могли передавать своим ученикам. Нужно общее понимание того, в каком направлении развивается наш регион, наша страна. Будущее Арктики – действительно в ваших руках», – подчеркнул губернатор, открывая встречу.

Глава региона отметил, что Мурманск – ключевой глубоководный порт для Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, база снабжения для важнейших нефтегазовых проектов. В Мурманской области сосредоточено больше половины всех российских запасов лития и критически важные минералы: никель, редкоземельные металлы, платиноиды и апатитовые руды, а также связанные с ними производства. Регион стал центром компетенций по технологии сжижения природного газа, играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности: здесь ведется масштабный рыбный промысел. Кроме того, здесь базируется уникальный атомный ледокольный флот и Северный флот. Андрей Чибис напомнил, что в рамках Международного арктического форума, который прошел в марте, Президент России Владимир Путин назвал Мурманск – столицей русской Арктики и дал ряд поручений, направленных на масштабное развитие региона. В их числе – увеличение мощностей Мурманского транспортного узла, газификация.

«Кроме того, правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населённых пунктов Арктики. В их числе – Мурманская агломерация, Кировско-Апатитская и Мончегорская. И очень важно, чтобы наши школьники это понимали: чем занимается наше поколение и чем предстоит заниматься им», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор пригласил участников к открытому диалогу. Многие благодарили за проводимую в регионе масштабную работу по обновлению образовательных пространств и спрашивали, будет ли в следующем году реализовываться программа «Арктическая школа».

«Программа продолжит работать. Сейчас снимаем некоторые ограничения, делаем процесс более демократичным. Номинации, которые были в этом году – точно будут, это в том числе школы, детсады и учреждения дополнительного образования», – ответил Андрей Чибис.

Педагог из Зареченска отметила, что их учреждение недавно объединили с детским садом и попросила рассмотреть возможность помочь в создании единого меню, которое в настоящее время школа разрабатывает самостоятельно. Губернатор отметил, что профильное министерство включится в решение.

Ряд вопросов был посвящён жилью: участники уточняли, кто может получить компенсацию аренды, как воспользоваться Арктической ипотекой и какие доступны меры поддержки.

«Если говорить об Арктической ипотеке, то сейчас её можно использовать для новостроек в ряде городов, где уже запущено жилищное строительство: в Коле, Мурманске, запускаем в Кировске, работаем по Полярным Зорям, Мончегорску, Североморску, Ковдору вместе с ЕвроХимом. Видим потребность и в Апатитах. Важно раскачать жилищное строительство, и такие задачи региональной команде даны. А пока есть возможность поучаствовать в программе «Свой дом в Арктике», объединив её с ипотекой», – отметил губернатор.

Также в ходе встречи обсудили ремонты и строительство новых школ, добровольческие инициативы, реализацию программы «На Севере – малыш» и многие другие вопросы.

Встречи губернатора с педагогами продолжатся и в следующие дни форума, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

