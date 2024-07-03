В рамках рабочей поездки в Оленегорск с подведомственными территориями губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с рабочим коллективом Оленегорского ГОКа.

«Дорогие друзья, рад приветствовать каждого из вас! Я очень часто бываю в Оленегорске, вижу, как преображается город. Здесь очень приятно находиться. Прежде всего я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. Периодически мы встречаемся с жителями разных городов, но теперь будем практиковать регулярные встречи с рабочими коллективами. Это очень полезная практика. Она позволяет напрямую общаться с людьми, которые развивают экономику страны. Отрадно, что комбинат тоже будет активно развиваться – уже приняты решения по тем проектам, которые раньше не прорабатывались. Экономическая основа крайне важна. Своим умом и душой вы делаете нашу область и нашу страну сильнее», – сказал Андрей Чибис в приветственном слове.

Один из участников встречи спросил у губернатора, какие меры предпринимает региональное правительство по привлечению новых кадров, в том числе и на горно-обогатительный комбинат в Оленегорске. Андрей Чибис напомнил, что в мае 2023 года в Мурманской области начала работу служба кадрового сопровождения «Курс на Север», которая уже показала свою эффективность. Служба была создана с целью привлечения на постоянное место жительства востребованных на рынке труда специалистов. Проект уже позволил привлечь кадры в Мурманскую область.

Также северян интересовал вопрос, связанный со строительством нового жилья в Оленегорске. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время спрос на жильё в Мурманской области растёт – федеральные застройщики уже зашли в регион для реализации крупных проектов. Особым вниманием со стороны северян также пользуются программы «Свой дом в Арктике» и «Арктическая ипотека». Эти факторы означают, что вопрос строительства новых многоквартирных домов в Оленегорске будет прорабатываться отдельно. Город становится всё более комфортным для жизни, а значит, открывает позитивные перспективы перед застройщиками и покупателями.

Кроме того, работница предприятия задала вопрос о планах по газификации Мурманской области и Оленегорска, в частности.

«В прошлом году, после многочисленных дискуссий и детальных проработок, Президентом России Владимиром Путиным были приняты необходимые решения по газификации Мурманской области. В том, что регион будет газифицирован, нет никаких сомнений. Мы уже перешли к практической реализации этого проекта, который полностью перевернёт привычный уклад нашей промышленности. Это новые рабочие места и высокие зарплаты. Для нас это самый важный инвестиционный проект», – сказал Андрей Чибис.

Участие во встрече с рабочим коллективом Оленегорского ГОКа также принял генеральный директор АО «Олкон» Николай Селезнев.

«Благодарю Андрея Владимировича за внимание к Оленегорскому ГОКу. Очень важно чувствовать себя частью большой команды нашего региона. С учетом обновленной стратегии, открывающей для нас работу до 2040 года, нам важно не только увеличивать объёмы производства готовой продукции, осваивать большие инвестиции, но и оставаться надежным работодателем и социально ответственным бизнесом, продолжая активно участвовать в реализации наших благотворительных и социальных программ для развития и Оленегорска, и Мурманской области», – сказал генеральный директор АО «Олкон» Николай Селезнев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в соответствии с обновленной стратегией, принятой в июне 2024 года, запасы железной руды будут отрабатываться до 2040 года включительно. Основной объём будут обеспечивать три крупнейших карьера – Оленегорский, Комсомольский и Печегубский. В ближайшие три года коллективу «Олкона» предстоит на 40% увеличить объём добычи горной массы и к 2027 году двукратно увеличить объем производства железорудного концентрата. На реализацию обновленной программы предусмотрены значительные инвестиции, которые в сумме более 90 млрд рублей за период с 2025 по 2040 годы.

Андрей Чибис поблагодарил северян за самоотверженный труд и отметил, что встречи губернатора с коллективами наглядно показывают, в каком направлении развивается экономика Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru