Андрей Чибис провёл встречу с руководством Мурманского океанариума

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с руководством Мурманского океанариума. Собственник аквариального комплекса Оганес Шанкоян представил главе региона концептуальное решение по его развитию и сообщил, что в ближайшее время намерен заключить договор с проектной организацией.

В разработке планов усовершенствования океанариума активное участие принимает его директор Ирина Коротыш. В её задачи также входит забота о благополучии питомцев и сохранении трудового коллектива на всех этапах преобразования.

Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что мурманский океанариум стал одной из любимейших точек притяжения для жителей и гостей города. И что к реализации намеченных планов руководство комплекса должно отнестись с особым вниманием.

«Оганес Саркисович, вы несёте за это личную ответственность», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в связи с изменениями в законодательстве, касающимися правил содержания животных, с 1 января представления в океанариуме прекращены.

Участники встречи подчеркнули, что в настоящее время животные продолжают жить в своих вольерах, за ними осуществляется должный уход. Персонал также остаётся на рабочих местах, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435911/#&gid=1&pid=1