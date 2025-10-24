Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с сотрудниками транспортных предприятий региона в преддверии профессионального праздника – Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«Вместе с вами обновили весь общественный транспорт в регионе, ещё через год планируем запускать новый блок поэтапного обновления транспорта, чтобы весь он был не старше пять лет. Сейчас в Мурманской области общественный транспорт один из самых новых в стране, это отмечают люди. Но транспорт остаётся в хорошем состоянии ровно до тех пор, пока к нему заботливо и бережно относятся эксплуатирующие организации. Ваши коллективы обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров, транспортную связанность Мурманской области. Спасибо за ваш труд, профессионализм, на Севере, в условиях сурового климата, он особенно важен. Конечно, сложности бывают, дорожают запчасти, бензин, но коллективы делают все, чтобы общественный транспорт работал как часы. Так держать!», – обратился губернатор к участникам встречи.

Глава региона вручил им благодарности и благодарственные письма за успехи в работе.

Встречу продолжил открытый диалог, в рамках которого Андрей Чибис ответил на ряд вопросов и предложений.

Представитель североморской транспортной компании поблагодарил за качественную новую дорожную развязку с Североморском, отметив, что она существенно улучшила логистику, и предложил установить знаки ограничения скорости и камеры видеонаблюдения на одном из поворотов близ арки. Он подчеркнул, что это повысит безопасность дорожного движения. Глава региона согласился с инициативой и отметил, что это необходимо сделать.

Ещё один вопрос касался освещения дороги на Североморск. Андрей Чибис напомнил, что в планах – проект реконструкции трассы.

«Планируем модернизировать её, но на это нужно финансирование. Проект в высокой степени готовности, стараемся его удешевить и бьёмся за то, чтобы были выделены средства, уже есть поручение президента Владимира Владимировича Путина. Надеюсь, что усилия увенчаются успехом», – отметил глава региона.

Ещё один вопрос касался обновления дороги на пересечении улиц Невского, 71 и Хлобыстова, в районе двух детских садов. Северянин уточнил, что взаимодействие с управляющей компанией не решило вопрос и попросил посодействовать. Губернатор напомнил, что в Мурманской области действует программа ямочного ремонта, на которую ежегодно выделяют порядка 300 млн рублей из областного бюджета.

«Ситуацию по этому адресу оперативно проверим, уточним, что можно сделать. Тем более рядом – образовательные объекты», – ответил губернатор.

Также на встрече обсудили качество уборки дорог и тротуаров, кадровое обеспечение, снегоуборочную технику, дорожную разметку, в том числе у остановочных павильонов. Все вопросы и предложения будут изучены и взяты в работу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на территории Мурманской области перевозки пассажиров автомобильным транспортом организованы по 177 маршрутам. Ежедневно на линию выходят более 700 автотранспортных средств. В настоящее время транспортное обслуживание населения в Мурманской области осуществляют 37 автотранспортных предприятий.

За 9 месяцев 2025 года на маршрутах по регулируемым тарифам перевезено 39,93 млн пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В рамках плана «На Севере – жить!» в регионе произведено масштабное обновление транспорта. 100% техники на регулируемых маршрутах – не старше 5 лет. В период 2021-2024 годов обновлено 283 единицы общественного транспорта: 66 троллейбусов и 217 автобусов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555923/#&gid=1&pid=23