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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 09:30

Андрей Чибис провёл встречу с сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области

«В целях обеспечения безопасности государства вам ежедневно приходится выполнять сотни задач, проводить целый комплекс мероприятий, которые не видны со стороны. Ваша служба объединяет стремление к защите интересов граждан и справедливости», – отметил глава региона, открывая встречу.

Начальник УФСИН по Мурманской области, полковник внутренней службы Сергей Бондарь подчеркнул, что у УФСИН налажено конструктивное взаимодействие с региональным правительством по многим направлениям.

«В том числе по вопросам развития центров трудовой адаптации осуждённых, их ресоциализации в обществе. Мы чувствуем оказываемую нашему ведомству поддержку, позволяющую оперативно и качественно решать важные государственные задачи по обеспечению законности и порядка в регионе», – сказал он.

Например, в регионе действует ряд мер по ресоциализации граждан. В их число входит помощь в поиске подходящей работы, в профессиональном обучении, психологическая поддержка.

В рамках государственной программы «Экономический потенциал» реализуются меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, воспользоваться которой могут компании и предприниматели, занимающиеся трудовой реабилитацией осужденных и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания.

В числе мер поддержки – грант «Губернаторский старт», в рамках которого оказывается финансовая поддержка в виде безвозмездного гранта на сумму до 2 млн рублей на поддержку предпринимательских инициатив в данной сфере.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году финансовую поддержку в сфере исполнения уголовных наказаний получили два проекта. Один грант получил индивидуальный предприниматель Владислав Сущенко для пошива зимней спецодежды, второй грант выиграл ООО «Меркурий-М» на проект «Трудовая реабилитация», основной целью которого является возможность получить трудовые компетенции и навыки в рамках имеющейся профессии либо обучиться на вновь создаваемые штатные вакансии в указанной организации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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