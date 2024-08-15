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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 15:30

Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом АО «Мурманэнергосбыт»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 14 августа провёл встречу с рабочим коллективом АО «Мурманэнергосбыт».

«Я довольно часто общаюсь с рабочими коллективами, и эти встречи всегда приносят положительный результат. Вы – люди труда и дела. Вы обеспечиваете Мурманскую область самым необходимом ресурсом – теплом. Сейчас мы активно работает над обновлением стратегии развития региона на будущие годы, поэтому нам важно знать, где расставлять акценты. Задавайте проблемные вопросы, предлагайте инициативы. Мы обязательно возьмем их в работу и найдём эффективные пути решения возникших проблем», – сказал глава региона.

Сотрудники АО «Мурманэнергосбыт» задавали вопросы, связанные с развитием теплоэнергетики в Мурманской области. Один из участников встречи отметил, что предприятие делает всё возможное, чтобы обеспечить теплом жителей региона, но в конкретных случаях необходима поддержка со стороны власти. Также северяне попросили главу региона уделить особое внимание благоустройству. В то же время работники предприятия отметили, что проблемы, которые доставляют неудобства, – точечные. В целом, Мурманская область заметно преобразилась в последние годы – это видно по многим сферам жизни в регионе.

«Перед тем, как прийти на встречу с Вами, я спросила у своих родных, какие вопросы они хотели бы задать губернатору. Семья ответила, что вопросов нет, но есть особые слова благодарности ко всей команде регионального правительства. Мы хотели бы сказать спасибо за благоустройство общественной территории на Семёновском озере, качественный ремонт дорог, а также за реновацию Заозерска – маленького города, откуда я родом. Заозерска изменился в лучшую сторону. Спасибо, что мы можем гордиться Мурманской областью», – отметила работница АО «Мурманэнергосбыт».

Также работники предприятия спросили, будет ли продлеваться программа «Свой дом в Арктике», какие мероприятия проводятся в Мурманской области для привлечения молодых специалистов, а также поблагодарили за повышенное внимание к муниципалитетам, благодаря чему предприятию удается улучшать теплоснабжение в других городах и небольших населённых пунктах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил за содержательный разговор, который продолжался более полутора часов. Глава региона отметил активность северян и сказал, что озвученные вопросы были зафиксированы, а значит, приняты в работу профильными ведомствами.

«Я убеждён, что работники теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства заслуживают особенного уважения. Вы не знаете праздников и выходных, показываете высокие результаты, учитывая различные сложности вашего труда, – климатические условия, аварийные ситуации и другие инциденты. Мы будем прилагать усилия, чтобы обеспечить достойные условия труда, оказать поддержку в обновлении оборудования и сократить риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасибо за ваш непростой труд», – сказал Андрей Чибис, приветствуя участников мероприятия.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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