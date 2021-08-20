Андрей Чибис провёл встречу с участниками молодёжных патриотических объединений в Музее ВВС Северного флота

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с представителями молодёжных патриотических объединений региона, в ходе которой состоялся неформальный разговор о насущных проблемах и чаяниях молодых людей Заполярья.

В беседе также приняли участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, руководитель военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел – Полярные волки» Алексей Чуфырев, зампредседателя Совета депутатов г. Североморск Татьяна Сахарова, заместитель директора Североморского кадетского корпуса Станислав Цыганков.

Встреча прошла в Музее Военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново. Выбор площадки был неслучаен – 20 августа этого года музей отмечает своё 45-летие. Андрей Чибис поздравил коллектив учреждения с юбилеем, поблагодарил за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и вручил заведующему музеем Сергею Чечерову памятный адрес.

В зале собрались воспитанники Североморского кадетского корпуса, курсанты объединения «Вымпел – Полярные волки», юнармейцы, волонтёры, энтузиасты исторической реконструкции. В самом начале разговора с ребятами губернатор обозначил его цель: понять, что необходимо сделать власти, чтобы молодёжь оставалась учиться и работать на Севере.

«Здесь присутствуют те, кто представляет самую патриотически настроенную, яркую, сильную, эффективную часть молодёжи. Хочется сориентироваться именно на ваше мнение – что мы, как старшее поколение, которое сегодня управляет нашей областью, должны сделать, чтобы таких, как вы, было больше. Чтобы вы были настроены развивать страну, область, на Севере жить», - подчеркнул Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев, в свою очередь, отметил, что сознание молодых людей в последнее время меняется к лучшему.

«Быть патриотом своего государства – это очень востребовано сейчас в первую очередь среди молодёжи. Это объективно, понятно, потому что будущее, конечно же, за вами. Те, кто здесь находится, уже сделали шаг к собственной гражданской позиции», - сказал командующий СФ.

В течение полутора часов в доверительной беседе было затронуто множество тем, действительно волнующих юношей и девушек, - от вопросов выбора профессии и трудностей поступления в вузы до проблемы подростковой жестокости. Главные советы, которые дали юным северянам старшие товарищи, - верить в себя и не ждать милостей от судьбы, а прилагать все возможные усилия к достижению своих целей.

«Я убеждён, что у наших ребят всё получится, и мы будем делать для этого всё. Но каждый молодой человек или девушка должны сами биться, расти, быть эффективными, потому что на блюдечке с голубой каёмочкой никто никогда ничего не принесёт. Всем ребятам желаю быть настоящими патриотами, иметь правильные ценности и стараться быть лучше, чтобы развивались наша страна и наша область!» - подвёл итог разговора Андрей Чибис.

Заместитель председателя Совета депутатов Североморска Татьяна Сахарова высоко оценила значимость таких встреч для обеих сторон.

«Благодаря таким откровенным разговорам мы можем верить, что следующее поколение сохранит те ценности и традиции, которые у нас есть, приумножит и будет передавать следующим поколениям. Это очень важно», - подчеркнула депутат.

Замдиректора Североморского кадетского корпуса передал губернатору Андрею Чибису благодарность от лица организаторов XVI Всероссийского слёта кадетских классов, в число победителей которого вошли ребята из флотской столицы.

«Спасибо, что дали нам такую возможность. На слёте мы завоевали звание самой сплочённой команды», - поделился радостью педагог.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, финалом встречи стала общая дружеская фотография на фоне одного из экспонатов Музея ВВС СФ – знаменитого транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны Ли-2.