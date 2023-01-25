Андрей Чибис провёл встречу с военнослужащими – участниками СВО, которые проходят лечение в военном госпитале

24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев провели встречу с военнослужащими, которые находятся на лечении в 1469 Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны Российской Федерации. В ходе встречи военнослужащим были вручены государственные награды.

«Я лично и все наши жители гордимся тем, что вы делаете. Вы сейчас пишите историю мира и обеспечиваете то, чтобы наша страна и дальше процветала. Со времён Великой Отечественной войны впервые такие боевые действия проходят у наших границ. И вновь на плечах российского солдата судьба всей нашей Отчизны. Вы – нынешнее поколение солдат – абсолютно достойны поколения победителей, которые освободили весь мир от нацизма. Для нас вы – пример мужества, героизма и самоотдачи. Низкий вам поклон за то, что вы делаете», – сказал Андрей Чибис и пожелал бойцам скорейшего восстановления.

В рамках церемонии согласно указам Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество и воинскую доблесть в ходе проведения специальной военной операции вручено 11 государственных наград: два ордена Мужества, шесть медалей «За отвагу» и три медали Жукова. Награды вручил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Участвуя в специальной военной операции вы проявляете свой воинский, гражданский и личный долг. Это высоко ценится руководством нашего государства и Вооруженных сил РФ. С самого первого дня представители всех соединений береговых войск Северного флота в числе самых боеспособных подразделений вооруженных сил нашей страны. Вы находитесь на самых сложных и ответственных участках, на линии боевого соприкосновения с противником, успешно решая все задачи, проявляя при этом высокий профессионализм. Благодарю за службу», – сказал командующий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после церемонии глава региона провёл встречу с военнослужащими, где расспросил бойцов об условиях службы. Большая часть вопросов касалась бытовых тем – обеспечения служебным жильём, благоустройства придомовых территорий, капитального ремонта домов и др. Также военнослужащие интересовались пособиями и другими мерами поддержки для семей участников СВО.

Все вопросы, поступившие в ходе встречи, зафиксированы.

Фото: https://gov-murman.ru