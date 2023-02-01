Андрей Чибис провёл встречу с жителями Мончегорска, горожане поблагодарили главу региона

Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в город трудовой доблести Мончегорск. В городском Центре культуры глава региона провёл встречу с жителями.

«Я сегодня проехал по городу и осмотрел ряд объектов. Теперь хочу послушать самих горожан и понять, какие задачи и проблемы вы видите, чтобы взять их на контроль и постараться решить вместе с администрацией города», – сказал губернатор, открывая встречу.

Отдельный блок вопросов касался сферы ЖКХ. Так, один из жителей сообщил о том, что в квартире холодно, а управляющая организация вопрос не решает. Председательница одного из ТСЖ обратилась за помощью в проведении капитального ремонта кровли дома 1953 года постройки. Андрей Чибис заверил, что соответствующие органы проведут все необходимые проверки по обращениям.

Одна из жительниц обратилась с просьбой посодействовать в организации удобного и безопасного прохода рядом со спортивным колледжем. Раньше жители близлежащих домов ходили напрямую через стадион, а сейчас его обнесли забором, и ходить приходится по автомобильной дороге. Глава региона поручил администрации города разобраться в вопросе и обеспечить для жителей безопасный маршрут.

Ещё один вопрос касался переноса музея истории города в другое помещение. Северянка считает, что там, где он сейчас находится, ему недостаточно места, да и здание уже требует ремонта.

«Музей истории у вас очень хороший, со своей неповторимой атмосферой. Примечательно, что он располагается в доме, где жил один из основателей комбината «Североникель» и самого Мончегорска. Моё мнение, что переносить его в другое место – неправильно. А вот постепенно приводить музей в порядок – это нужное дело», – сказал губернатор.

Также жители просили увеличить в городе количество муниципальных маршрутов общественного транспорта, чтобы дети могли пользоваться проездными.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам встречи с мончегорцами губернатор дал поручение администрации города детально рассмотреть все поступившие вопросы и найти по ним наиболее эффективные решения.

Мончегорцы поблагодарили главу региона за встречу, а Михаил Ветров, представляющий городскую федерацию по хоккею, выразил признательность за содействие в благоустройстве и оснащении стадиона. Он отметил, что среди юных мончегорцев востребованы такие направления, как хоккей с мячом, конькобежный спорт. Активисты молодёжного пространства «СОПКИ» сказали спасибо за открытие в городе новых современных пространств для молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru