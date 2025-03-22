Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области в преддверии МАФ-2025

Вчера губернатор Андрей Чибис провел заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области. Глава региона подчеркнул, что вопросы безопасности крайне важны в связи с предстоящим проведением Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 26-27 марта.

«К форуму будет приковано внимание многих стран – и дружественных, и недружественных. Все проводимые мероприятия по повышению безопасности в регионе идут чётко и планово, проходят все необходимые учения и мобилизация сил и средств», – подчеркнул глава региона, открывая заседание.

Согласно решению мурманского оперативного штаба, с сегодняшнего дня и до 28 марта в регионе вводится запрет на перевозку опасных грузов. Исключения действуют только для грузов, которые необходимы для обеспечения стабильной работы организаций топливно-энергетического комплекса. В дни проведения форума эти исключения будут действовать лишь в отдельных случаях.

Также губернатор обратился к северянам с просьбой быть особо бдительными и при обнаружении бесхозных предметов обязательно оповещать правоохранительные органы по номерам 01, 101, а также 112.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/