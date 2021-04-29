5 и 7 мая в Мурманске пройдут репетиции парада Победы – центр города перекрывают для автотранспортаМурманская область присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 16:00

Андрей Чибис провёл заседание Координационного совета по делам ветеранов

Меры поддержки ветеранов и программа празднования Дня Победы стали основными вопросами повестки заседания координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области.

Открывая мероприятие, Андрей Чибис привёл печальную статистику: если ещё в прошлом году в Мурманской области насчитывалось порядка двух с половиной тысяч человек, имеющих статус участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов их семей, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, то в текущем году их осталось уже менее двух тысяч.

«К сожалению, время берёт своё, и с каждым годом всё меньше остаётся с нами людей, которые сражались за свободу нашей Родины, трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым, и восстанавливали разрушенную страну. Поэтому наша задача – не только перед праздниками, а в режиме постоянной работы на всех уровнях уделять максимальное внимание нашим ветеранам и людям, приравненным к этому статусу», - отметил Андрей Чибис.

В Заполярье действует комплекс мер поддержки ветеранов и приравненных к ним лиц. В их числе – ежемесячная денежная выплата в размере 990,94 рубля и жилищно-коммунальная выплата. Кроме того, ежегодно ко Дню Победы ветеранам производится региональная единовременная выплата. До 2019 г. включительно её сумма составляла 5000 рублей, а с прошлого года выросла вдвое – до 10 тысяч. Как сообщил губернатор, в этом году выплата к празднику всем без исключения ветеранам в регионе уже произведена.

Помимо финансовой помощи и предоставления социальных услуг, важной мерой поддержки участников войны является решение жилищных вопросов. На сегодняшний день в Мурманской области все ветераны, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильём. Более 35 млн рублей из местных бюджетов и внебюджетных источников в этом году направлено на ремонт квартир северян, имеющих ветеранский статус.

«У нас нет сейчас проблемы очерёдности, все эти решения приняты и реализованы. За последние несколько лет мы более 570 квартир отремонтировали. И всё равно я вас всех прошу не стесняться и, если нужно, сообщать нам и местным властям обо всех возникающих вопросах, а мы их обязательно будем брать на контроль и делать так, чтобы наши ветераны ни в чём не нуждались», – подчеркнул глава Мурманской области.

Андрей Чибис поблагодарил общественников и поисковиков за усилия по сохранению исторической памяти и сообщил, что в течение ближайших двух месяцев пройдёт конкурс на разработку концепции Парка Победы и музея, которые составят единый комплекс с мемориалом Защитникам советского Заполярья в Мурманске.

Губернатор также анонсировал основные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 8 мая состоятся торжества в Долине Славы. 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут военные парады, в столице Заполярья прозвучит «Выстрел Памяти», над городом пролетит боевая авиатехника. Во всех трёх округах Мурманска будут организованы праздничные концерты. В 22.00 прогремит традиционный салют.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая по всей стране в связи с продолжающейся пандемией коронавируса пройдёт в онлайн-режиме. По словам Андрея Чибиса, в очной форме шествие «Бессмертного полка» запланировано на 24 июня.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в режиме свободной дискуссии члены Совета затронули несколько насущных тем, в числе которых – необходимость увековечения памяти писателя, краеведа, лидера поискового движения Мурмана Михаила Орешеты. Все поднятые общественниками вопросы взяты на контроль губернатором и правительством региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Городские шпионы». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 56 копеек, евро – почти на 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика