Андрей Чибис провёл заседание Координационного совета по делам ветеранов

Меры поддержки ветеранов и программа празднования Дня Победы стали основными вопросами повестки заседания координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области.

Открывая мероприятие, Андрей Чибис привёл печальную статистику: если ещё в прошлом году в Мурманской области насчитывалось порядка двух с половиной тысяч человек, имеющих статус участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов их семей, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, то в текущем году их осталось уже менее двух тысяч.

«К сожалению, время берёт своё, и с каждым годом всё меньше остаётся с нами людей, которые сражались за свободу нашей Родины, трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым, и восстанавливали разрушенную страну. Поэтому наша задача – не только перед праздниками, а в режиме постоянной работы на всех уровнях уделять максимальное внимание нашим ветеранам и людям, приравненным к этому статусу», - отметил Андрей Чибис.

В Заполярье действует комплекс мер поддержки ветеранов и приравненных к ним лиц. В их числе – ежемесячная денежная выплата в размере 990,94 рубля и жилищно-коммунальная выплата. Кроме того, ежегодно ко Дню Победы ветеранам производится региональная единовременная выплата. До 2019 г. включительно её сумма составляла 5000 рублей, а с прошлого года выросла вдвое – до 10 тысяч. Как сообщил губернатор, в этом году выплата к празднику всем без исключения ветеранам в регионе уже произведена.

Помимо финансовой помощи и предоставления социальных услуг, важной мерой поддержки участников войны является решение жилищных вопросов. На сегодняшний день в Мурманской области все ветераны, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильём. Более 35 млн рублей из местных бюджетов и внебюджетных источников в этом году направлено на ремонт квартир северян, имеющих ветеранский статус.

«У нас нет сейчас проблемы очерёдности, все эти решения приняты и реализованы. За последние несколько лет мы более 570 квартир отремонтировали. И всё равно я вас всех прошу не стесняться и, если нужно, сообщать нам и местным властям обо всех возникающих вопросах, а мы их обязательно будем брать на контроль и делать так, чтобы наши ветераны ни в чём не нуждались», – подчеркнул глава Мурманской области.

Андрей Чибис поблагодарил общественников и поисковиков за усилия по сохранению исторической памяти и сообщил, что в течение ближайших двух месяцев пройдёт конкурс на разработку концепции Парка Победы и музея, которые составят единый комплекс с мемориалом Защитникам советского Заполярья в Мурманске.

Губернатор также анонсировал основные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 8 мая состоятся торжества в Долине Славы. 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут военные парады, в столице Заполярья прозвучит «Выстрел Памяти», над городом пролетит боевая авиатехника. Во всех трёх округах Мурманска будут организованы праздничные концерты. В 22.00 прогремит традиционный салют.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая по всей стране в связи с продолжающейся пандемией коронавируса пройдёт в онлайн-режиме. По словам Андрея Чибиса, в очной форме шествие «Бессмертного полка» запланировано на 24 июня.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в режиме свободной дискуссии члены Совета затронули несколько насущных тем, в числе которых – необходимость увековечения памяти писателя, краеведа, лидера поискового движения Мурмана Михаила Орешеты. Все поднятые общественниками вопросы взяты на контроль губернатором и правительством региона.