Андрей Чибис проводит очередную «прямую линию» в субботу

В субботу, 15 февраля, в 13.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводит «прямую линию» с жителями региона.

В субботу, 15 февраля, в 13.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводит «прямую линию» с жителями региона.

Как сообщает vk.com/murman_sever, трансляция будет доступна в эфире «Россия 24. Мурманск», а также на страницах главы Кольского Заполярья в соцсети «ВК» и телеграм-канале.

Оставлять вопросы можно заранее на vk.com/murman_sever и на платформе обратной связи.