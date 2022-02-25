В ходе заседания антитеррористической комиссии Мурманской области губернатор Андрей Чибис распорядился провести внеплановые проверки соблюдения требований безопасности на предприятиях и в учреждениях региона.

«Ситуация с точки зрения террористической и общественной безопасности на территории нашей области остаётся стабильной и спокойной. Правоохранительные органы и органы государственной безопасности внимательно следят за тем, что происходит, и за это им огромное спасибо. Вместе с тем с учётом проводимой нашей страной специальной военной операции я прошу лиц, которые отвечают за соответствующие режимы, провести проверки того, как обеспечивается безопасность во всех наших учреждениях, на объектах образования, объектах критической инфраструктуры и, конечно, на всех наших предприятиях. По поступающей информации, у нас нет никаких оснований для волнения. Тем не менее, проверки действующих требований будут в текущей ситуации полезны и очень кстати», – подчеркнул губернатор.

Поручение главы области зафиксировано в решениях АТК и обязательно к исполнению, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441146/#&gid=1&pid=1