Андрей Чибис: «Рассчитываю, что и следующие пять лет работа Избирательной комиссии области будет чёткой и прозрачной»

Состоялось первое организационное заседание Избирательной комиссии Мурманской области состава 2021-2026 годов. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Хочу поздравить с тем доверием, которое оказали вам политические силы, работающие на территории Мурманской области. И благодарю весь предыдущий состав Избирательной комиссии, значительная часть которого продолжает сегодня свою работу. Рассчитываю, что и следующие пять лет работа комиссии будет чёткой, принципиальной и прозрачной, а также не вызовет нареканий как у избирателей, так и у политических сил», – отметил глава региона, приветствуя новый состав Избирательной комиссии Мурманской области.

Кроме того, к присутствующим на первом заседании обратился и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, также отметивший успешную деятельность прошлого состава комиссии.

«Рад приветствовать новый состав Избирательной комиссии, в который сегодня вошли очень инициативные и уважаемые люди нашей области. Ведь Избирком всегда является одним из субъектов законодательной инициативы. И надеюсь, что такая работа будет продолжаться, в том числе, благодаря новому составу, а мы ждём плодотворной работы и сотрудничества», – сказал Сергей Дубовой.

«Новому составу хочу пожелать успешного продолжения работы в лучших традициях избирательной системы региона. Совместно нам очень важно обеспечить прохождение избирательных кампаний исключительно в правовом поле, в атмосфере взаимоуважения сторонников всех кандидатов», – обратился к участникам мероприятия главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с повесткой дня присутствующих ознакомила член региональной Избирательной комиссии с правом решающего голоса Виктория Чачина. Сегодня на заседании члены коллегиального органа выбрали счётную комиссию, председателя, заместителя председателя и секретаря Избиркома Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431518/#&gid=1&pid=6