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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 08:45

Андрей Чибис: рассчитываю, что проблему качества горячей воды в Ленинском округе Мурманска решим в течение пяти лет

Пилотный проект по реконструкции внутридомовой системы тепло- водоснабжения, предусматривающей переход с «открытой» на «закрытую» систему, реализован в Ленинском округе города Мурманска. Индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием установлен в доме №9/3 по улице Лобова. Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис побывал на объекте и лично проверил, как работает система. 

«Нам долго объясняли, что проблему горячей воды жёлтого цвета решить невозможно. «МЭС» совместно с «Мурманскводоканалом» нашли понятное решение и по моему поручению подготовили программу постепенного закрытия старой системы через механизм установки индивидуальных тепловых пунктов. Мы посмотрели первый результат. Теплопункт работает уже некоторое время, есть положительный эффект», – сказал Андрей Чибис.

Как рассказал глава области, уже подготовлен проект программы перехода на «закрытую», более современную, систему ГВС в многоквартирных домах, расположенных на севере города. До конца текущего года согласно «дорожной карте» планируется оснастить новыми ИТП 29 жилых домов 202 квартала.

«Это масштабная программа реализуется для того, чтобы у людей появилась чистая вода, а самое главное – собственники жилья начнут экономить на счетах за тепло, потому что пункты оборудованы системой автоматизированного погодного регулирования. Оценим все возможности, утвердим программу модернизации, и очень рассчитываю, что в течение пяти лет проблему качества горячей воды в Ленинском округе закроем», – подытожил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, система горячего водоснабжения, созданная в советское время, предусматривает поступление воды на котельные, где она нагревается, после чего по трубам подается в жилые дома и используется для отопления и водоснабжения.

Современный подход – «закрытая» система ГВС, когда горячее водоснабжение и отопление разделены. При этом на котельных нагревается только вода для системы отопления, а вода для ГВС – индивидуально в каждом доме, поэтому её качество значительно лучше.

 

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